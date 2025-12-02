تشيزني يكشف تفاصيل حديثه مع فليك: التدخين مسموح بشرط وحيد

كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن كواليس حوار جمعه بمدرب الفريق هانزي فليك بشأن مسألة تدخينه للسيجار، وهي العادة التي اشتهر بها الحارس البولندي وظهرت في عدة لقطات داخل غرف خلع الملابس وخلال الاحتفالات.

وأوضح تشيزني، في مقابلة مع مجلة "GQ"، أنه طرح الأمر مباشرة على فليك خلال جلسة جمعتهما داخل الساونا، قائلاً: "سألته عمّا إذا كانت صورتي كمدخّن تشكّل عبئاً على النادي".

الأداء هو الأهم

وأضاف أن رد المدرب الألماني جاء واضحاً وصريحاً: "ما يهم هو أداؤك في التدريبات والمباريات. طالما أنك محترف، يمكنك التدخين حتى خلال احتفالات التتويج باللقب".

التدخين خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

هذا الموقف بدا منسجماً مع ما حدث فعلاً، إذ ظهر تشيزني، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو يدخّن سيجاراً خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني في شهر مايو الماضي، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة.

ورغم تلك الأجواء، يعيش الحارس المخضرم وضعاً مختلفاً هذا الموسم، بعدما شارك في 9 مباريات فقط، عقب تراجع دوره نتيجة التعاقد مع الحارس الشاب جوان جارسيا، ليصبح تشيزني الحارس الثاني في ترتيب حراس الفريق.