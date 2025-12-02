قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن غزة.. ونرفض تقسيم السودان
وزير الخارجية: مصر سوق آمن للاستثمارات الألمانية ومدخل للسلع إلى أفريقيا
وزير الخارجية من برلين: دعم الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة ضرورة دولية
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيزني يكشف تفاصيل حديثه مع فليك: التدخين مسموح بشرط وحيد

تشيزني
تشيزني
إسلام مقلد

كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن كواليس حوار جمعه بمدرب الفريق هانزي فليك بشأن مسألة تدخينه للسيجار، وهي العادة التي اشتهر بها الحارس البولندي وظهرت في عدة لقطات داخل غرف خلع الملابس وخلال الاحتفالات.

وأوضح تشيزني، في مقابلة مع مجلة "GQ"، أنه طرح الأمر مباشرة على فليك خلال جلسة جمعتهما داخل الساونا، قائلاً: "سألته عمّا إذا كانت صورتي كمدخّن تشكّل عبئاً على النادي".

الأداء هو الأهم

وأضاف أن رد المدرب الألماني جاء واضحاً وصريحاً: "ما يهم هو أداؤك في التدريبات والمباريات. طالما أنك محترف، يمكنك التدخين حتى خلال احتفالات التتويج باللقب".

التدخين خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

هذا الموقف بدا منسجماً مع ما حدث فعلاً، إذ ظهر تشيزني، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو يدخّن سيجاراً خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني في شهر مايو الماضي، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة.

ورغم تلك الأجواء، يعيش الحارس المخضرم وضعاً مختلفاً هذا الموسم، بعدما شارك في 9 مباريات فقط، عقب تراجع دوره نتيجة التعاقد مع الحارس الشاب جوان جارسيا، ليصبح تشيزني الحارس الثاني في ترتيب حراس الفريق.

تشيزني برشلونة برشلونة الإسباني هانزي فليك فليك سيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

التعدى على الأراضي

"الزراعة" تُعلن إزالة 400 حالة تعد على الأراضي خلال أسبوع

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

استعراض مصري قوي داخل EDEX.. اتفاق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين صناعات مصر والسودان العسكرية

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس يوم الخادم الأمين بالإيبارشية

بالصور

استعراض مصري قوي داخل EDEX.. اتفاق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين صناعات مصر والسودان العسكرية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

فيديو

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد