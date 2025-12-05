العثور على تسماح بالشرقية.. صاحبه رماه في المصرف| فيديو

كشف الإعلامي أسامة كمال، عن عثور الأهالي على تماسيح في مصرف مائي بقرية الزوامل التابعة لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد باشر، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة دي ام سي"، إنه تم قد ورد بلاغ من الأهالي إلى المحافظة بالعثور على تمساح وعلى الفور تم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع وتم ملاحظة التمساح وللأسف لم نتمكن من الإمساك به.

وتابع: مديرية الري تطهر المصرف المائي حاليا لتسهيل العثور عليه، وهو إما أن يكون قد وصل إلى هذا المكان من تيار مائي من بحيرة ناصر، أو أن يكون قد تخلص منه أحد المواطنين من تربيته في البيت ورميه في المصرف.

وأكد أن هذا المصرف هو صرف زراعي وليس فيه اتصال مباشر مع نهر النيل، والاحتمال الأرجح أن يكون قد رماه صاحبه في المصرف.

