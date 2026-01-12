قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

أصدر بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، قرارًا مهمًا، قبل مواجهة منتخب مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال، بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لصحيفة "سينى نيوز" السنغالية، فإن معسكر منتخب السنغال في مدينة طنجة، شهد عودة اللاعبين إلى التدريبات، عقب الحصول على راحة قصيرة لمدة 24 ساعة، أمس؛ بعد التأهل إلى نصف النهائي.

واستأنف منتخب السنغال تدريباته مساء اليوم، بقيادة المدير الفني بابي ثياو؛ استعدادًا للقاء المرتقب.

واتخذ الجهاز الفني قرارًا حاسمًا بإقامة التدريبات دون حضور أي ممثل لوسائل الإعلام، إذ أقيمت الحصة التدريبية الأولى استعدادا لمواجهة مصر خلف الأبواب المغلقة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سرية التحضيرات الفنية والتكتيكية قبل المباراة المصيرية.

ويحرص ثياو على تجهيز لاعبيه ذهنيًا وبدنيًا بأقصى درجة ممكنة، في ظل إدراكه لصعوبة المواجهة أمام منتخب مصر، صاحب التاريخ الكبير في البطولة والأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم أفريقيا.