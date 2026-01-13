بسبب شيرين عبدالوهاب..عمر زهران يطلق نداء عاجل لإنقاذ الشباب

أثار المخرج عمر زهران، الجدل بمنشور صادم بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، و تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية ،مطالبا بانتفاضة سريعة لإنقاذ الفنانة شيرين عبدالوهاب وشباب مصر من الازمات التي تهدد مستقبلهم

وكتب زهران،عبر حسابه على فيسبوك: «الملايين الذين يتساءلون كيف ننقذ ونساعد شيرين.. إليكم أقول، ابدأوا حملة شعبية حكومية، أمنية، إعلامية، درامية، فنية، بوليسية، دينية، انتفاضة حقيقية صادقة مخلصة من أجل الشباب حبات قلوب وعقول ومستقبل هذا البلد».

وأضاف: «ولو اقتضى الأمر تدخل عناصر من الجيش من أجل كشف واكتشاف وفضح منابع ومصادر هذه السموم التى تهدد كل البيوت المصرية وكل المواهب والعناصر المتميزة فى بلدنا».

واختتم: «لابد من القضاء عليهم ومحاربتهم وترصدهم من صغارهم إلى كبرائهم.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد».

وفى سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لرعاية شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمات نفسية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن حرصه على سلامتها وشفائها سريعًا.