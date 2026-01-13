قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو جراف

شيرين ليست الوحيدة .. عندما ينهار النجوم نفسيًا

كريم ناصر

في الساعات الأخيرة، تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث في مصر والعالم العربي، بعد تداول أنباء عن تدهور حالتها الصحية والنفسية، ونقلها بالإسعاف إلى منزل فنانة شهيرة، مما أثار قلق الجمهور والمتابعين على منصات التواصل.

ولكن شيرين ليست الوحيدة هناك نجوم كثير مروا بأزمات نفسية وحالات اكتئاب حادة.

إليسا الاكتئاب خلف الأضواء

الفنانة اللبنانية إليسا تحدثت علنًا عن معاناتها النفسية خلال رحلة مرضها مع السرطان، مؤكدة أن الاكتئاب كان أقسى من الألم الجسدي، وأن العلاج النفسي كان ضرورة لا رفاهية.

أصالة نصري والاعتراف الصريح

لم تتردد أصالة في الاعتراف بمرورها بنوبات اكتئاب حادة بعد أزمات شخصية، مؤكدة أن الدعم النفسي والعلاج كانا سبب نجاتها وعودتها للحياة الفنية بقوة.

سعد لمجرد الصدمة النفسية

رغم اختلاف السياق، فإن الأزمات القانونية التي مر بها الفنان المغربي سعد لمجرد تركت آثارًا نفسية واضحة، تحدث عنها مقربون، مشيرين إلى عزلة واكتئاب شديدين خلال فترات احتجازه.

مشاهير عالميون واجهوا نفس المعاناة لشرين عبد الوهاب
أديل الشهرة لم تمنع الانهيار

النجمة العالمية Adele أعلنت صراحة إصابتها بالاكتئاب بعد الولادة، وتأثرها نفسيًا بالطلاق، مؤكدة أنها خضعت لجلسات علاج نفسي قبل العودة للغناء.

سيلينا غوميز القلق والاكتئاب

سيلينا غوميز واحدة من أكثر النجمات حديثًا عن صحتها النفسية، حيث أعلنت إصابتها باضطراب القلق والاكتئاب، ودخولها مصحات نفسية أكثر من مرة.


 

