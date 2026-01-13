شيرين ليست الوحيدة .. عندما ينهار النجوم نفسيًا

في الساعات الأخيرة، تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث في مصر والعالم العربي، بعد تداول أنباء عن تدهور حالتها الصحية والنفسية، ونقلها بالإسعاف إلى منزل فنانة شهيرة، مما أثار قلق الجمهور والمتابعين على منصات التواصل.

ولكن شيرين ليست الوحيدة هناك نجوم كثير مروا بأزمات نفسية وحالات اكتئاب حادة.

إليسا الاكتئاب خلف الأضواء

الفنانة اللبنانية إليسا تحدثت علنًا عن معاناتها النفسية خلال رحلة مرضها مع السرطان، مؤكدة أن الاكتئاب كان أقسى من الألم الجسدي، وأن العلاج النفسي كان ضرورة لا رفاهية.

أصالة نصري والاعتراف الصريح

لم تتردد أصالة في الاعتراف بمرورها بنوبات اكتئاب حادة بعد أزمات شخصية، مؤكدة أن الدعم النفسي والعلاج كانا سبب نجاتها وعودتها للحياة الفنية بقوة.

سعد لمجرد الصدمة النفسية

رغم اختلاف السياق، فإن الأزمات القانونية التي مر بها الفنان المغربي سعد لمجرد تركت آثارًا نفسية واضحة، تحدث عنها مقربون، مشيرين إلى عزلة واكتئاب شديدين خلال فترات احتجازه.

مشاهير عالميون واجهوا نفس المعاناة لشرين عبد الوهاب

أديل الشهرة لم تمنع الانهيار

النجمة العالمية Adele أعلنت صراحة إصابتها بالاكتئاب بعد الولادة، وتأثرها نفسيًا بالطلاق، مؤكدة أنها خضعت لجلسات علاج نفسي قبل العودة للغناء.

سيلينا غوميز القلق والاكتئاب

سيلينا غوميز واحدة من أكثر النجمات حديثًا عن صحتها النفسية، حيث أعلنت إصابتها باضطراب القلق والاكتئاب، ودخولها مصحات نفسية أكثر من مرة.



