أحمد فهمي عن شيرين: موهبة لن تتكرر.. وربنا يقومها من الوعكة اللي هي فيها

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلًا:«شيرين عبد الوهاب عارفة أنا بحبها قد إيه، ومش أنا بس، العالم العربي كله".

وقال أحمد فهمي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" ربنا يقومك من الوعكة اللي إنتِ فيها بوجه عام، لأن من وجهة نظري في ناس عمرها ما تتكرر، زي أم كلثوم، حتى لو جه مليون صوت شبهها، وزي عبد الوهاب، ومنير، وعبد الحليم حافظ، وعمرو دياب».



وتابع فهمي، ، قائلًا:«شيرين عبد الوهاب لن تتكرر، وكل الشعوب العربية عاوزاها ترجع وبتدعمها، لكن هي كمان لازم تبقى عاوزة ده».



واختتم قائلًا:«أتمنى ترجع لنا بألف سلامة، والمهم إنها تمتلك الإرادة علشان ترجع لجمهورها».