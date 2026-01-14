يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده | ماذا قالت؟

هنّأت الفنانة يسرا، الكاتب والمنتج مدحت العدل، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانت سبب كلمة حلوة وإحساس جميل بنسمعه كل سنة وانت ناجح وسعيد ومرتاح البال”.

يسرا ومدحت العدل

من جانب آخر، أعرب المنتج مدحت العدل عن سعادته الكبيرة بحضور الموسيقار عمر خيرت لعرض مسرحية أم كلثوم التي تعرض حاليا على أحد المسارح بأكتوبر.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “دائمًا عروض مسرحية (أم كلثوم.. دايبين في صوت الست) متميزة بالحضور الكريم، وليلة الجمعة كانت ليلة مختلفة واستثنائية بكل المقاييس، لأنه شرّفنا بالحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت؛ اسم له وزنه، وموسيقاه عاشت في وجدان أجيال، وفنان حقيقي وجوده في أي مكان قيمة وتشريف، سعداء جدًا بوجودك ونورت المسرح”.