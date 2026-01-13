رامي إمام وهشام ماجد ومصطفى غريب في العرض الخاص لفيلم ده صوت إيه ده

حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم “ده صوت ايه ده” للمخرج محمد ربيع، المقام فى أحد سينمات 6 أكتوبر.



وشهد العرض الخاص توافد عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم المخرج رامي إمام، الفنانين أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، ومصطفى غريب، الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور قبل دخول قاعة العرض.



فيلم «ده صوت إيه ده؟» من تأليف محمود ماجد وإخراج محمد ربيع ومنتج منفذ عادل أبو النصر، وأغاني الفيلم من ألحان إيهاب عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة.



وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة وهذا التعاون الجديد مع المخرج محمد ربيع و محمود ماجد، يعد الرابع بينهما بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.



يشهد العرض حضور فريق العمل بالكامل، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان محمود ماجد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ونجوم الوسط الفني، من بينهم رامي إمام، هشام ماجد، حازم إمام، محمد حفظي، وشيكو.