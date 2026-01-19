إيمان العاصي تلجأ للخلع في ثاني حلقات قسمة العدل

أذيعت أمس، الحلقة الثانية من مسلسل قسمة العدل من بطولة إيمان العاصي، والتي شهدت عددا من الأحداث.

رفض زوج إيمان العاصي" محمد جمعة" تطليقها بعد ان اكتشفت زواجه عليها، فيما برر انه لجاء الي الزواج الثاني، من اجل انجاب ولد.

ولجأت إيمان العاصي إلى محامي من أجل رفع قضية خلع علي زوجها.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

القنوات الناقلة لمسلسل قسمة العدل

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض أولي حلقات مسلسل قسمة العدل وذلك علي قناة on، ومنصة يانجو بلاي، حيث من المقرر عرض العمل من السبت الي الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف.