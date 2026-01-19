بعد رفعه من السينمات.. طرح فيلم قصر الباشا على هذه المنصة

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها طرح فيلم" قصر الباشا" بعد رفعه من دور العرض المصرية بايام قليلة.

ومن المقرر طرح فيلم قصر الباشا نهاية الشهر الجاري، على منصة شاهد vip.

فيلم قصر الباشا من بطولة يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان .

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.