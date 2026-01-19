فيلم بديع وذكي.. محمود عبد الشكور بشيد بفيلم Giant لأمير المصري

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيلم Giant من بطولة أمير المصري.

وقال محمد عبد الشكور: فيلم بديع وذكي يقدم تحليلا مدهشا للضعف والقوة داخل ملاكم عظيم ومدرب عظيم، ويمنحنا فيلما ناضجا ونموذجيا للدراما المستلهمة من السيرة.



سعيد بشكل خاص بأداء وتابع : أمير المصري، دوره هو الأفضل الذي أشاهده له، وبيرس بروسنان أيضا ممثل كبير حقا في دور لا ينسى.

الفيلم يحكي السيرة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد، والمعروف بلقب الأمير، منذ طفولته المتواضعة في ضاحية شيفيلد حيث كان يعيش فوق متجر صغير، إلى أن أصبح أيقونة عالمية في رياضة الملاكمة وواحدًا من أشهر الرياضيين المسلمين في بريطانيا، وعلاقته بمدربه بريندان إنجل، الذي يديره صالة ملاكمة للشباب في شيفيلد بهدف تحويلهم بعيدًا عن حياة الشوارع إلى الحلبة، والتدريب غير التقليدي الذي تبناه إنجل، وموهبة حميد الفذة التي دفعتهما معًا إلى قمة الملاكمة، مع التركيز على التحديات والصراعات التي تواجه علاقتهما أثناء النجاح.

فيلم Giant أو العملاق من إخراج وسيناريو روان أثالي، وبطولة أمير المصري وبيرس بروسنان وغيث وعلي صالح وكونر بورتر وغيرهم وإنتاج سيلفستر ستالوني