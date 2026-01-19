قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
فيلم بديع وذكي.. محمود عبد الشكور بشيد بفيلم Giant لأمير المصري

أمير المصري
أمير المصري
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيلم Giant من بطولة أمير المصري. 

وقال محمد عبد الشكور: فيلم بديع وذكي يقدم تحليلا مدهشا للضعف والقوة داخل ملاكم عظيم ومدرب عظيم، ويمنحنا فيلما ناضجا ونموذجيا للدراما المستلهمة من السيرة.


سعيد بشكل خاص بأداء وتابع : أمير المصري، دوره هو الأفضل الذي أشاهده له، وبيرس بروسنان أيضا ممثل كبير حقا في دور لا ينسى.

الفيلم يحكي السيرة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد، والمعروف بلقب الأمير، منذ طفولته المتواضعة في ضاحية شيفيلد حيث كان يعيش فوق متجر صغير، إلى أن أصبح أيقونة عالمية في رياضة الملاكمة وواحدًا من أشهر الرياضيين المسلمين في بريطانيا، وعلاقته بمدربه بريندان إنجل، الذي يديره صالة ملاكمة للشباب في شيفيلد بهدف تحويلهم بعيدًا عن حياة الشوارع إلى الحلبة، والتدريب غير التقليدي الذي تبناه إنجل، وموهبة حميد الفذة التي دفعتهما معًا إلى قمة الملاكمة، مع التركيز على التحديات والصراعات التي تواجه علاقتهما أثناء النجاح.

فيلم Giant أو العملاق من إخراج وسيناريو روان أثالي، وبطولة أمير المصري وبيرس بروسنان وغيث وعلي صالح وكونر بورتر وغيرهم وإنتاج سيلفستر ستالوني

Giant فيلم Giant أمير المصري

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم

