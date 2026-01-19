اضغط لفتح العبوة .. ثاني عروض مبادرة 100 ليلة عرض بالإسكندرية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض الثاني من مبادرة «100 ليلة عرض» من خلال العرض المسرحي «اضغط لفتح العبوة»، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن تأليف وإخراج أشرف علي، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 يناير.



ويُعد العرض المسرحي «اضغط لفتح العبوة» أحد العروض المشاركة ضمن فعاليات المبادرة، حيث يُقدم على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لمدة عشر ليالٍ متتالية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وينتمي العرض إلى إطار الكوميديا السوداء، ويقدم مضمونًا اجتماعيًا موجهًا للأسرة والشباب، حيث تدور أحداثه حول ثلاثة شباب يواجهون ضغوطًا وصراعات نفسية، إلى جانب فقدان التواصل مع أسرهم وتقلبات عاطفية خلال حياتهم الجامعية، في صورة تعكس تفاصيل الحياة اليومية لهذا الجيل، وتبرز اختلاف أنماط التفكير بينه وبين الأجيال السابقة، ورحلة البحث عن الهوية وتحقيق الطموحات وسط تحديات واقعية معاصرة.



العرض بطولة مروان محمود، بثينة علاء، جانا عادل، أكرم نجيب، محمد فريد، ميرنا محمد، محمد شعبان، ملك الكوردي، آية مكي، شيريهان زاهر، رويدا الإمام، أحمد صدام، محمد عصمت، حسين محمد، مينا جرجس دميانة خيري، سناء السيد، ميادة محمد.



ديكور وملابس: ندى عبدالعظيم، استعراضات: سمير نصري، ماكياج: آلاء سامي، إضاءة: معاذ مدحت، إعداد موسيقي: هاني مجدي، تأليف وإخراج: أشرف علي.

