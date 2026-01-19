قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
فن وثقافة

اضغط لفتح العبوة .. ثاني عروض مبادرة 100 ليلة عرض بالإسكندرية

أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض الثاني من مبادرة «100 ليلة عرض» من خلال العرض المسرحي «اضغط لفتح العبوة»، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن تأليف وإخراج أشرف علي، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 يناير.


ويُعد العرض المسرحي «اضغط لفتح العبوة» أحد العروض المشاركة ضمن فعاليات المبادرة، حيث يُقدم على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لمدة عشر ليالٍ متتالية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.


وينتمي العرض إلى إطار الكوميديا السوداء، ويقدم مضمونًا اجتماعيًا موجهًا للأسرة والشباب، حيث تدور أحداثه حول ثلاثة شباب يواجهون ضغوطًا وصراعات نفسية، إلى جانب فقدان التواصل مع أسرهم وتقلبات عاطفية خلال حياتهم الجامعية، في صورة تعكس تفاصيل الحياة اليومية لهذا الجيل، وتبرز اختلاف أنماط التفكير بينه وبين الأجيال السابقة، ورحلة البحث عن الهوية وتحقيق الطموحات وسط تحديات واقعية معاصرة.


العرض بطولة مروان محمود، بثينة علاء، جانا عادل، أكرم نجيب، محمد فريد، ميرنا محمد، محمد شعبان، ملك الكوردي، آية مكي، شيريهان زاهر، رويدا الإمام، أحمد صدام، محمد عصمت، حسين محمد، مينا جرجس دميانة خيري، سناء السيد، ميادة محمد.


ديكور وملابس: ندى عبدالعظيم، استعراضات: سمير نصري، ماكياج: آلاء سامي، إضاءة: معاذ مدحت، إعداد موسيقي: هاني مجدي، تأليف وإخراج: أشرف علي.
 

رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج هشام عطوة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة البيت الفني للمسرح

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

