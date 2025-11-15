كولومبيا توقع عقدًا لشراء 17 طائرة مقاتلة من طراز "جريبين" من شركة ساب السويدية

وقعت كولومبيا عقدًا مع شركة ساب السويدية لتوريد 17 طائرة مقاتلة من طراز "جريبين"، بعد أن وافقت البنوك السويدية على تقديم قرض للبلاد لتمويل الصفقة.

وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية اليوم السبت، أن الاتفاقية الأولية كانت تقضي بتوريد 16 طائرة، إلا أنه تم إضافة طائرة أخرى قبل إتمام الصفقة.

وتم الانتهاء من المفاوضات بعد حصول كولومبيا على موافقة من البنوك السويدية لتمويل دفع قيمة العقد، الذي تبلغ قيمته 16 تريليون بيزو (ما يعادل 4.24 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يتم سداد المبلغ من قبل الحكومة الكولومبية حتى عام 2032، مع أول دفعة تصل إلى 100 مليار بيزو (حوالي 26.5 مليون دولار) مستحقة في عام 2026.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات المقاتلة "جريبين"، التي ستحل محل طائرات "كيفير"، عام 2027 وتستمر حتى عام 2032.

وكانت شركة ساب السويدية قد تقدمت في نوفمبر 2024 بعرضها لطائرات "جريبين" للمشاركة في مناقصة كولومبية لاستبدال حوالي 20 طائرة "كيفير"، التي تم شراؤها قبل ثلاثين عامًا، وهي طائرة مقاتلة متعددة الاستخدامات إسرائيلية الصنع.

