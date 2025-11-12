كولومبيا: مقتل 19 مسلحا في غارات جوية

أ ش أ

أعلن مسئولون عسكرييون في كولومبيا أن الجيش نفذ غارات جوية أسفرت عن مقتل 19 عنصرا من جماعة مسلحة في منطقة أمازونية جنوب شرق البلاد.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ أن هذه الغارات، التي استهدفت جماعة منشقة عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، جاءت في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس "غوستافو بيترو" عقوبات أمريكية بسبب تردده المزعوم في استهداف الجماعات المسلحة المتورطة في تهريب المخدرات.



وقال الأدميرال "فرانسيسكو كوبيديس" قائد الجيش الكولومبي في مؤتمر صحفي إن الغارات وقعت "فجر الاثنين الماضي" وأسفرت عن مقتل "19 إرهابيا" واعتقال شخص واحد ومصادرة معدات عسكرية.



وأوضح أن هذه العملية العسكرية جاءت ردا على تهديد بهجوم "وشيك" من قبل المتمردين على أهداف عسكرية.