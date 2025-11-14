موسيماني يقترب من العودة إلى التدريب.. اعرف وجهته المحتملة

اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى التدريب.

وبحسب صحيفة “سوكر لادوما” فإن نادي العربي الكويتي في مفاوضات مع موسيماني لتدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي ماركوس ألفيس.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة العربي ترى أن موسيماني الخيار الأنسب لتحسين وضع الفريق في الفترة المقبلة، في ظل الخبرة الطويلة التي يتمتع بها المدرب الجنوب إفريي.

ويحتل العربي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 14 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن الكويت متصدر الترتيب.

جدير بالذكر أن موسيماني اشتهر بإنجازاته مع الأهلي المصري، أبزرها بلقبي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

كما حقق نجاحاً مبهراً مع فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث توج بدوري الأبطال على حساب الزمالك في المباراة النهائية.