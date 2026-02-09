التصديري للصناعات الغذائية: قطاع الشيكولاتة يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن تفوق مصر في تصدير الشيكولاتة، رغم استيراد المادة الخام وهي الكاكاو، يعود إلى القيمة المضافة التي توفرها المصانع المحلية من تصنيع وخلط وتغليف وفق أعلى المعايير العالمية، مما يجعل المنتج النهائي مصريا بالكامل.

وقالت مي خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قطاع الشيكولاتة يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، وأن المجلس يواصل فتح أسواق جديدة وتذليل العقبات أمام المصدرين للحفاظ على مركز مصر المتقدم عالميا.

وتابعت ، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الاتفاقيات التجارية الدولية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير تمنح الشوكولاتة المصرية ميزة تنافسية كبيرة عند دخول أسواق أفريقيا والدول العربية، ما جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للشركات العالمية والمحلية على حد سواء.