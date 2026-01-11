شعبة الأدوات الصحية: ارتفاع أسعار النحاس يفرض ضغوطًا على السوق والحلول ممكنة لضبط الأسعار

حذر المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الأدوات الصحية وأعمال السباكة، نظرًا لاعتماد هذه الصناعة بشكل أساسي على النحاس في معظم مكوناتها وتجهيزاتها.

وأوضح بشاي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي تحرك في أسعار النحاس عالميًا يؤدي إلى حالة من الحساسية داخل السوق المحلي، خاصة أن المعدن يدخل في تصنيع عدد كبير من المنتجات المرتبطة بالبنية التحتية للمنازل والمنشآت، ما قد يؤثر في الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن السوق يمتلك بعض الأدوات التي يمكن من خلالها احتواء هذه الزيادات، وفي مقدمتها الاستفادة من أي تراجع في سعر الدولار، حيث يسهم فارق العملة في تعويض جزء من ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة، بما يساعد على الحد من الأعباء الواقعة على المواطنين.

وأكد أن ضبط السوق لا يعتمد فقط على العوامل الاقتصادية العالمية، وإنما يتطلب أيضًا تعاونًا وثيقًا بين المصنعين والتجار، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسعار، بما يضمن عدم فرض زيادات غير مبررة، والحفاظ على توازن عادل بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء.

وأضاف بشاي أن شعبة الأدوات الصحية تتابع بشكل دوري تطورات أسعار النحاس وسعر الصرف، بهدف تقييم تأثيرها على السوق المحلي أولًا بأول، والعمل على تقديم رؤى تساعد في اتخاذ قرارات تسعيرية أكثر استقرارًا.

وشدد على أن التنسيق بين جميع أطراف المنظومة، من موردين ومصنعين وتجار، يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مهنة السباكة من أي تقلبات حادة، وضمان استقرار سوق الأدوات الصحية، بما يخدم مصالح الصناعة والمستهلك في آن واحد.