إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
توك شو

شعبة الأدوات الصحية: ارتفاع أسعار النحاس يفرض ضغوطًا على السوق والحلول ممكنة لضبط الأسعار

رنا عبد الرحمن

حذر المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الأدوات الصحية وأعمال السباكة، نظرًا لاعتماد هذه الصناعة بشكل أساسي على النحاس في معظم مكوناتها وتجهيزاتها.

وأوضح بشاي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي تحرك في أسعار النحاس عالميًا يؤدي إلى حالة من الحساسية داخل السوق المحلي، خاصة أن المعدن يدخل في تصنيع عدد كبير من المنتجات المرتبطة بالبنية التحتية للمنازل والمنشآت، ما قد يؤثر في الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن السوق يمتلك بعض الأدوات التي يمكن من خلالها احتواء هذه الزيادات، وفي مقدمتها الاستفادة من أي تراجع في سعر الدولار، حيث يسهم فارق العملة في تعويض جزء من ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة، بما يساعد على الحد من الأعباء الواقعة على المواطنين.

وأكد أن ضبط السوق لا يعتمد فقط على العوامل الاقتصادية العالمية، وإنما يتطلب أيضًا تعاونًا وثيقًا بين المصنعين والتجار، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسعار، بما يضمن عدم فرض زيادات غير مبررة، والحفاظ على توازن عادل بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء.

وأضاف بشاي أن شعبة الأدوات الصحية تتابع بشكل دوري تطورات أسعار النحاس وسعر الصرف، بهدف تقييم تأثيرها على السوق المحلي أولًا بأول، والعمل على تقديم رؤى تساعد في اتخاذ قرارات تسعيرية أكثر استقرارًا.

وشدد على أن التنسيق بين جميع أطراف المنظومة، من موردين ومصنعين وتجار، يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مهنة السباكة من أي تقلبات حادة، وضمان استقرار سوق الأدوات الصحية، بما يخدم مصالح الصناعة والمستهلك في آن واحد.

