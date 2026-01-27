قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

ياميش رمضان بين الثبات والارتفاع.. تاجر بسوهاج: الإقبال زاد على الأساسيات والأسعار متفاوتة حسب النوع

سوهاج _ أنغام الجنايني

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ملامح البهجة داخل الأسواق، ويظل ياميش رمضان واحدًا من أبرز الطقوس المرتبطة بالشهر الكريم، لما يحمله من عادات اجتماعية ولمة أسرية متوارثة عبر الأجيال، رغم التغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء كل عام.

وفي بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد على فيسبوك، استعرض سيد حمدي، أحد تجار العطارة وياميش رمضان بمحافظة سوهاج، حركة الأسواق وأسعار الياميش هذا الموسم، مؤكدًا أن هناك حالة من التوازن النسبي، حيث استقرت أسعار بعض الأصناف مقارنة بالعام الماضي، في حين شهدت أصناف أخرى زيادات ملحوظة، خاصة المكسرات.

وقال سيد حمدي إن الإقبال على الشراء هذا العام أفضل من العام الماضي، لكنه يتركز بشكل أساسي على الاحتياجات الضرورية، موضحًا أن المواطنين أصبحوا أكثر حرصًا في اختيار الكميات، ويهتمون بالأصناف الأساسية التي لا غنى عنها على مائدة رمضان.

اسعار ياميش رمضان بأسواق سوهاج

وأضاف أن أسعار المكسرات شهدت ارتفاعًا نسبيًا، حيث سجل البندق نحو 900 جنيه للكيلو، وبلغ سعر اللوز 650 جنيهًا، فيما وصل عين الجمل إلى 640 جنيهًا، والفستق 750 جنيهًا، والكاجو المقشر 750 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن بعض الأصناف الأخرى ما زالت أسعارها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، مثل الزبيب، حيث سجل الزبيب الأحمر 160 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ الزبيب المصري 240 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه الأصناف تشهد إقبالًا جيدًا بسبب استخدامها اليومي خلال الشهر الكريم.

وأوضح تاجر العطارة أن أسعار المشمش التركي المجفف وصلت إلى 700 جنيه للكيلو، بينما تختلف أسعار قمر الدين حسب النوع والجودة، ويتراوح سعر اللفة الواحدة ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، وهو ما يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق إمكانياته.

وبشأن التمور، أكد سيد حمدي أن التمور المعلبة تختلف أسعارها من نوع لآخر، مشيرًا إلى أن أحد الأنواع سجل سعر 285 جنيهًا لعبوة 5 كيلو، وهو سعر مناسب مقارنة بالجودة والطلب المتزايد عليها خلال رمضان.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن روح رمضان ما زالت حاضرة، رغم الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التجار يحاولون قدر الإمكان توفير بدائل متنوعة وأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج ياميش رمضان رمضان اسعار ياميش رمضان

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
ترامب
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
