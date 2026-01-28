أسعار ياميش رمضان في أسواق مصر 2026

أسعار ياميش رمضان في مصر 2026 .. يواصل المواطنون في مختلف محافظات مصر استعداداتهم المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويأتي ياميش رمضان 2026 في مقدمة اهتمامات الأسر، باعتباره أحد المكونات الأساسية للموائد الرمضانية والعادات المتوارثة المرتبطة بالشهر الكريم، إذ تشهد الأسواق ومحال العطارة والمجمعات الاستهلاكية إقبالًا متزايدًا على البحث عن الأسعار وأماكن البيع مع اقتراب حلول الشهر الفضيل.

ويزداد الاهتمام بأسعار ياميش رمضان هذا العام في ظل حرص المستهلكين على المقارنة بين المنافذ المختلفة، سواء الأسواق الشعبية أو المعارض الرسمية أو المجمعات الاستهلاكية، بهدف الحصول على أفضل جودة بأقل سعر ممكن، خاصة مع تنوع الأصناف واختلاف درجات الجودة والمقاسات.

أماكن بيع ياميش رمضان 2026

يتوفر ياميش رمضان 2026 في عدد كبير من المنافذ والأسواق المنتشرة في مختلف المناطق، وجاء أبرزها على النحو الآتي:

منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات .

منطقة باب الشعرية باعتبارها من أشهر أسواق العطارة .

منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

معارض أهلا رمضان 2026 التي تقام سنويا لتخفيف العبء عن المواطنين .

شارع العطارين القريب من شارع المعز وحي الجمالية .

شارع باب البحر الممتد من ميدان باب الشعرية حتى شارع كلوت بك بمنطقة الفجالة قرب ميدان رمسيس.

قائمة أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق

كشف حازم المنوفي عضو شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية عن القائمة الكاملة لأسعار ياميش رمضان 2026، والتي جاءت على النحو الآتي:

لوز مقشر محمص وسط أمريكي بسعر 540 جنيها .

لوز مقشر محمص جامبو أمريكي بسعر 640 جنيها .

لوز مقشر ني جامبو أمريكي بسعر 630 جنيها .

لوز مقشر ني وسط أمريكي بسعر 530 جنيها .

عين جمل مقشر حبة كاملة تشيلي بسعر 620 جنيها .

عين جمل مقشر حبة كاملة أمريكي بسعر 525 جنيها .

عين جمل مقشر أنصاف بسعر 440 جنيها .

كاجو جامبو مقاس 180 بسعر 690 جنيها .

كاجو وسط مقاس 240 بسعر 620 جنيها .

كاجو صغير مقاس 320 بسعر 580 جنيها .

مكسرات مشكل وسط بسعر 590 جنيها .

مكسرات مشكل جامبو بسعر 690 جنيها .

فستق مملح إيراني 24/22 بسعر 600 جنيه .

فستق مملح أمريكي 25/21 بسعر 700 جنيه .

فستق مملح جامبو 20/18 بسعر 750 جنيها .

مكسرات حصى مشكل أمريكي بسعر 300 جنيه .

بندق ني تركي بسعر 940 جنيها .

بندق محمص تركي بسعر 1100 جنيه .

أسعار المشمشيات في رمضان 2026

سجلت المشمشيات تباينا في الأسعار حسب المقاسات، وجاءت على النحو الآتي:

مشمشية تركي مقاس 8 بسعر 540 جنيها .

مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 660 جنيها .

مشمشية تركي مقاس زيرو بسعر 750 جنيها .

أسعار الزبيب في الأسواق

شهد الزبيب تنوعا في الأصناف والأسعار، وجاءت القائمة على النحو الآتي:

زبيب أحمر بسعر 140 جنيها .

زبيب مصري بسعر 160 جنيها .

زبيب مصري بسعر 180 جنيها .

زبيب VIP بسعر 210 جنيهات .

زبيب إيراني بسعر 210 جنيهات .

أسعار جوز الهند قبل رمضان

جاءت أسعار جوز الهند بمختلف أنواعه على النحو الآتي:

جوز هند كامل خشن الدسم بسعر 260 جنيها .

جوز هند نصف دسم بسعر 145 جنيها .

جوز هند صفر سيريلانكي بسعر 330 جنيها .

جوز هند كامل ناعم الدسم بسعر 210 جنيهات .

أسعار التين المجفف والقراصيا

سجل التين المجفف والقراصيا الأسعار الآتية:

تين مدور الأمراء بسعر 120 جنيها .

تين مدور السعيد بسعر 130 جنيها .

تين مدور سلمى بسعر 95 جنيها .

تين حبل بسعر 550 جنيها .

تين تركي مقاس 4 بسعر 620 جنيها .

قراصيا أرجنتيني جامبو بسعر 320 جنيها .

قراصيا تركي وسط بسعر 290 جنيها .

قراصيا أرجنتيني مخليه بسعر 340 جنيها .

قراصيا مقاسات خاصة بسعر 400 جنيه .

أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع تخفيضات تصل إلى 25%، وجاءت القائمة على النحو الآتي:

بلح جاف وزن 700 جرام بسعر 20 جنيها .

بلح جاف وزن 1 كيلو بسعر 25 جنيها .

بلح نصف جاف علبة وزن 700 جرام بسعر 50 جنيها .

بلح نصف جاف علبة وزن 800 جرام بسعر 55 جنيها .

بلح نصف جاف علبة وزن 1600 جرام بسعر 105 جنيهات .

كيس فول سوداني مجروش حلويات وزن 500 جرام بسعر 55 جنيها .

طبق كاجو وسط وزن 250 جرام بسعر 167.5 جنيه .

طبق زبيب وزن 500 جرام بسعر 105 جنيهات .

طبق عين جمل إكسترا وزن 250 جرام بسعر 160 جنيها .

طبق لوز وزن 250 جرام بسعر 132.5 جنيه .

طبق فستق أمريكي وزن 250 جرام بسعر 205 جنيهات .

لفة تين مدور وزن 250 جرام بسعر 140 جنيها .

لفة تين مدور وزن 300 جرام بسعر 150 جنيها .

كيس جوز هند نصف دسم وزن 500 جرام بسعر 75 جنيها .

كيس بندق حصى وزن 500 جرام بسعر 210 جنيهات .

كيس خروب قرون وزن 500 جرام بسعر 125 جنيها .

طبق مشمشية سوري وزن 250 جرام بسعر 125 جنيها .

لفة قمر الدين مصري وزن 400 جرام بسعر 30 جنيها .

لفة قمر الدين وزن 400 جرام بسعر 70 جنيها .

لفة قمر الدين سوري وزن 400 جرام بسعر 80 جنيها .

كيس لوز حصى وزن 500 جرام بسعر 150 جنيها .

علبة قراصيا وزن 250 جرام بسعر 80 جنيها .