ديني

الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر

الاستغفار
الاستغفار
إيمان طلعت

أفضل استغفار مستجاب ما رود عَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

أفضل استغفار مستجاب 

اللهم اني استغفرك من كل ذنب عظيم.

استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 

اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرح ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يارب العالمين. 

أدعية الاستغفار 

-سبحان الّذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم.

-اللهمّ إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يستجاب يا ربّ العالمين. اللهمّ إنّي أعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
-اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُ عيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أسألك بأنى أشهد أنك أنت َ الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت َ الغفور ُ الرحيم .

-اللَّهمَّ أنتَ ربِّي ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ ، وأعترفُ بِذنوبي ، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ ، والجبنِ والبخلِ ، والهرمِ ، وعذابِ القبرِ ، وفتنةِ الدجَّالِ ، اللهم آتِ نفسي تقواها ، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها ، أنت وليُّها ومولاها ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من علْمٍ لا ينفعُ ، ومن قلْبٍ لا يخشعُ ، ومن نفسٍ لا تشبعُ ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها.

اللَّهمَّ لكَ الحمدُ، أنتَ نورُ السَّمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ، أنتَ قيُّومُ السَّماواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ أنتَ الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، ولِقاؤُك الحقُّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ والسَّاعةُ حقٌّ اللَّهمَّ لكَ أسلَمتُ، وبكَ آمَنتُ، وعليكَ توكَّلتُ، وإليكَ أنَبتُ، ولكَ خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِر لي ما قدَّمتُ وأخَّرتُ، وأسرَرتُ وأعلَنتُ، أنتَ إلهي، لا إلهَ إلَّا أنتَ أخرجه البخاري.

دعاء الاستغفار والفرج

دعاء الاستغفار والفرج، يجب على العبد قبل أن يردد دعاء الاستغفار والفرج أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى ، وأكد الكثير من العلماء أن شعور المسلم بالذنب وعدم العودة إليه مجددا من أفضل الطرق للتقرب إلى الله عز وجل، ودعاء الاستغفار والفرج ورد فيه الكثير من الصيغ لكن أفضلها ألايقولها المسلم بلسانه فقط ولكن بلسانه وقلبه، وفيما يلي كلمات دعاء الاستغفار والفرج.
-سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ حديث حسن صحيح
-رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

-أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه ،من قاله غفر له وإن كان فرّ من الزحف.
-اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللَّهمَّ اغفِر لي وارحَمني وارزُقني وعافِني.

-اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ.

طلب أبو بكر رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاءً يقوله في صلاته فأخبره الرسول الكريم بهذا الدعاء اللَّهمَّ إنِّي ظلَمتُ نَفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ فاغفِر لي مغفرةً من عندِكَ وارحَمني إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ" رواه أبو بكر رضي الله عنه وورد في صحيح الترمذي.

-دعاء يونس في بطن الحوت إذ نادى ربه في الظلمات لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

دعاء الاستغفار من الذنوب

دعاء الاستغفار من الذنوب، يعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأدعية لغفران جميع الذنوب وهو أن يقول المسلم اللَّهمَّ اغفِر لي ذنبي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأوَّلَهُ وآخرَهُ وعلانيتَهُ وسِرَّهُ رواه أبو هريرة رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم، وجاء في رواية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في سجوده، وفيه طلب من الله عز وجل بغفر كل ذنب.

دعاء الاستغفار من الذنوب

يقول فيه أيضا أستغفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إلَهَ إلاَّ هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قاله قبل النوم حين يذهب إلى فراشه ثلاث مرات غفر الله كل ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو بعدد أيام الدنيا، وعلى الرغم من تضعيف هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، لكن لا بأس بالدعاء به وتكراره.

-اغفر لي ذنبي، وتب علي، وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء . وأنت الغفور الرحيم”.
-اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق ويرد الدعاء”.
-اللهم توبتك من جميع ما يغضبك، ومغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك.
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا وتب علي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، من كل ذنب أذنبته، تعمدته أو جهلته، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك.
اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فاستعنت بها علي معصيتك وأستغفرك يا علم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية يا حليم.
-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت اعلم به مني اللهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق عليه).

أفضل استغفار مستجاب أفضل استغفار استغفار دعاء الاستغفار والفرج دعاء الاستغفار من الذنوب أدعية الاستغفار

