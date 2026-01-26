قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهات صعبة في سباق صدارة الدوري الإماراتي
رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا
بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
ديني

مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر غدًا

أحمد سعيد

يشارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، غدًا الثلاثاء، في فعاليات المنتدى العلمي الأول الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، تحت عنوان: «الإمام الأشعري.. مقاربات فكرية للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى آفاق الحوار وإرساء الوسطية»، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري

ويأتي المنتدى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين من داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار الجهود العلمية والفكرية التي يبذلها الأزهر الشريف لتعزيز منهج الوسطية، وترسيخ ثقافة الحوار، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف الفكري.

ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة علمية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، يتناول فيها عددًا من القضايا الفكرية المرتبطة بالفكر الأشعري وأهميته في ترسيخ الاعتدال العقدي، ودوره في بناء خطاب ديني رشيد يسهم في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الإنساني، كما يترأس فضيلته الجلسة الثانية للمؤتمر بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

ويهدف المنتدى إلى إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام أبي الحسن الأشعري في دراسة الفرق الإسلامية، وفتح آفاق للحوار البنّاء، والتقريب بين المذاهب، وتجديد النظر في قضايا الخلاف العقدي بما يخدم وحدة الأمة ويعزز الاستقرار الفكري.

ويُعد هذا المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري محطةً علميةً مهمة في مسار العمل البحثي والفكري بالأزهر الشريف، ويعكس حرص المؤسسة الدينية على مواكبة القضايا الفكرية المعاصرة، والتفاعل معها برؤية علمية رصينة ومنهج وسطي مستنير.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء فعاليات المنتدى العلمي الأول

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

الهند

الهند تقلص الحواجز الجمركية أمام السيارات الأوروبية بنسبة 40 %

البيت الأبيض

البيت الأبيض عن عودة جثمان الأسير الإسرائيلي: ترامب هو من جعل ذلك ممكناً

الجيش السوداني

الجيش السوداني يفك الحصار عن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

