هيئة الكتاب تنظِّم ندوة لمفتي الجمهورية حول دور الفتوى في الحفاظ على الهوية.. غدا

تنظِّم الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، غدًا الإثنين، ندوة فكرية للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "الفتوى ودورها في الحفاظ على الهُوية"، وذلك بالقاعة الرئيسية "بلازا 1".

وتُعقد الندوة بين الساعة الثالثة والنصف حتى الرابعة والنصف عصرًا، حيث يتناول فضيلة مفتي الجمهورية دَور الفتوى الرشيدة في حماية الهُوية الدينية والوطنية، وأهميتها في ترسيخ منظومة القيم، ومواجهة الفكر المتطرف والخطاب غير المنضبط، في ظل التحديات الثقافية والفكرية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة.

كما تتطرق الندوة إلى مسؤولية المؤسسات الدينية في تقديم خطاب إفتائي واعٍ يسهم في بناء الإنسان وصون الثوابت، ويواكب المتغيرات دون إخلال بالأصول، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في تعزيز الوعي المجتمعي.

ويدير الندوة د. محمود عبد الرحمن، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، بحضور عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن الديني والفكري، وذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية ووزارة الثقافة لنشر الفكر المستنير وتعزيز الحوار بخصوص القضايا الفكرية والمجتمعية الراهنة.