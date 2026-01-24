قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يحدد 3 ملايين دولار لبيع نجم الفريق
الدوري الألمانى .. بايرن ميونخ يتفوق على أوجسبورج 1-0 في الشوط الأول
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

عبد الرحمن محمد

تقدم د. نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية -حفظه الله ورعاه- ووزارة الداخلية المصرية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة التي توافق الخامس والعشرين من يناير من كل عام.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أنَّ الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية يمثل مناسبةً مهمة لاستحضار قِيَم الفداء والولاء لتراب هذا الوطن، كما يذكرنا ببطولات رجالٍ نذروا أنفسهم لحماية الوطن وصون مقدراته، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص، وكانوا -ولا يزالون- درعًا حصينًا لأمن المجتمع واستقراره، في مواجهة التحديات، داعيًا الله العليَّ القدير أن يوفِّق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يُسدد خطاه في قيادة الوطن، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، انطلاق فعاليات ندوة: «الفتوى وقضايا الشباب»، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية لتحصين عقول الشباب، وتصحيح المفاهيم الدينية، وبناء وعي رشيد قادر على التعامل مع متغيرات العصر، شارك فيها فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأدارها الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، وذلك وسط حضور لافت من المفكرين والإعلاميين، وجمهور معرض الكتاب من الشباب.

في مستهل كلمته، ثمَّن فضيلةُ مفتي الجمهورية التعاونَ القائم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بدَور مؤسسة «بشبابها» وما تقدمه من أنشطة وبرامج تستهدف الشباب، مؤكدًا حرص دار الإفتاء المصرية على مخاطبة عقول الشباب باعتبارهم بناة المستقبل، وتحدث فضيلته عن مرحلة شبابه وممارسته الرياضة، موضحًا أنه نشأ في أسرة ريفية بمحافظة كفر الشيخ، كانت حريصة على التدين، وكان لذلك أثر بالغ في التحاقه بالأزهر الشريف، وحفظه لكتاب الله، إلى جانب دور مراكز الشباب والرياضة في بناء شخصيته، حيث كانت هناك آنذاك إدارة تُعرف بـ"إدارة الطلائع"، واستذكر طفولته وبدايات تكوين فكره من خلال إمام المسجد ورفاقه، وقراءته لعدد من أمهات الكتب ومؤلفات علوم الدين، إلى جانب ممارسته للرياضة في فترة زمنية معينة، موضحًا أن روافد تكوين فكره تنوعت بين الكُتَّاب، والمعهد الديني، ومركز الشباب، وذكر حرص والده على انتمائه للتعليم الأزهري، وحرصه على شراء الكتب التي أسهمت في تشكيل وعيه، مثل كتاب "العشرة المبشرون بالجنة"، وكتب الشيخ محمد الغزالي، كما أشار إلى مشاركته في مرحلة الشباب في جمعية للخدمات البيئية مع زملائه.

