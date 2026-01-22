قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين التضامن والإفتاء لتحقيق الشراكة والتكامل لخدمة مصالح المواطنين

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية؛ مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في حل مشكلات قضايا الواقع الإنساني من خلال دور دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى الشرعية التي تساهم في معالجة ذلك، فضلا عن إصدار الفتاوى التنموية نحو البرامج التنموية، والعمل على تمكين المستحقين اقتصاديًا بدلا من الاقتصار على الإعانة المؤقتة، وتحقيق التكاميلية والانسجام والشراكة التي تخدم مصالح المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ودار الإفتاء يهدف إلى ربط الفتوى بنوعية المشروعات المعتمدة وفق أولويات الحماية الاجتماعية من خلال لجان تنسيقية مشتركة وبالاسترشاد بقواعد الاستهداف والتحقق المعتمدة لدى الوزارة، مشددة على أن الوزارة  تعمل على تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تطلق  برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب، بهدف دمجهم في سوق العمل وتوفير مهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الإنتاج، فضلا عن دعم بنوك الإطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية، لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري، وربطها بسلاسل الغذاء واللحوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، وفق الضوابط الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء.

كما يتم العمل على تنظيم كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد الرؤية الشرعية والتنفيذية لكفالة اليتيم " نقدية – عينية – تعليمية – صحية – تمكينية"، وربط الكفالة ببرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التعليم والصحة، ومنع الأزدواج وضمان العدالة في توزيع موارد الكفالة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مذكرة التفاهم مع دار الإفتاء تتضمن إنشاء مكنز للفتاوى التنموية وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك لتكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية، وتتمثل مهام المكنز في إبراز الفتاوى الصادرة مع أهداف خطط التنمية ، وتطوير توصيات شرعية قابلة للتطبيق المؤسسي، ومتابعة تنفيذ البرامج الخيرية المستنبطة من تلك الفتاوى ومتابعة الأثر الاجتماعي للمبادرات.

مايا مرسي وزيرة التضامن جمهورية مصر العربية التضامن الاجتماعي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الضفة الغربية

فلوريدا تنظر مشروع قانون يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" بالوثائق الرسمية

بارون ترامب

"فيديو كول" مع نجل ترامب ينقذ امرأة من الموت في لندن

نائب ترامب

نائب ترامب يشبه الاقتصاد الأمريكي بسفينة تايتانيك

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

