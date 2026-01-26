إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

شهدت محافظة العلا اليوم انطلاق فعاليات رالي طويق الدولي الرابع للسيارات الكلاسيكية 2026 بالمملكة العربية السعودية، بعد تدشينه رسميا خلال حفل أُقيم في البلدة القديمة، وسط حضور لافت من عشاق السيارات التراثية ومتابعي رياضة المحركات من داخل المملكة وخارجها.

ويواصل الرالي أولى ‏منافساته غدا، حيث تنطلق السيارات الكلاسيكية في مسارات تمتد عبر مواقع طبيعية وتاريخية بارزة في العلا، في تجربة فريدة تمزج بين متعة القيادة الكلاسيكية وسحر المكان، وتبرز الارتباط الوثيق بين رياضة السيارات التراثية والموروث الثقافي والتاريخي للمحافظة.

وتأتي النسخة الرابعة استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققها الرالي خلال الأعوام الماضية، مؤكدة دوره في دعم الفعاليات الرياضية المتخصصة، وتعزيز مكانة العلا كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث السياحية والثقافية والرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويمتد رالي طويق – العلا 2026 عبر خمس مراحل متنوعة وصعبة، صممت لاختبار مهارات السرعة لدى المتسابقين، وقدرات التحمل في المسارات المرتفعة، بإجمالي مسافة تتجاوز 800 كيلومتر، وجاءت المراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى (الثلاثاء 27 يناير): تنطلق من مضمار سباق الهجن وتعود إليه، بطول 158 كيلومترًا، وتمتاز بطابعها المنبسط الذي يعتمد على السرعات العالية.

المرحلة الثانية (الأربعاء 28 يناير): تبدأ من محطة قطار المنشية التاريخية لمسافة 152 كيلومترًا، وسط مشاهد معمارية وتاريخية مميزة.

المرحلة الثالثة (الخميس 29 يناير): من المتنزه الشتوي إلى جبل بثـر جديدة، بطول 142 كيلومترًا، وتشهد انطلاق التحديات في المرتفعات.

المرحلة الرابعة (الجمعة 30 يناير): الأطول في الرالي، وتمتد لمسافة 184 كيلومترًا من المتنزه الشتوي إلى صخور الصجيليات العظيمة.

المرحلة الخامسة والختامية (السبت 31 يناير): تنطلق من البلدة القديمة وصولًا إلى مطل حرة عويرض شديد الصعوبة لمسافة 164 كيلومترًا، حيث يُتوج الفائز بالقميص الأخضر.