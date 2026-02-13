قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلاً رمضان».. تفاصيل

إسراء صبري

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة إطلاق سلسلة من معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات تتراوح بين 10% و25% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعارض تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به الغرف التجارية سنويًا، لدعم المواطنين بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

معرض اهلا رمضان بالأقصر

دعم مزدوج للمواطن والتاجر

وأوضح أن تنظيم المعارض لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم التجار من خلال توفير منافذ بيع منظمة ومجهزة تتيح لهم الوصول المباشر إلى المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تحقق توازنًا في السوق، إذ يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار، بينما يحظى التاجر بزيادة في معدلات البيع نتيجة الإقبال الجماهيري.

الغرفة تتحمل التكلفة بالكامل

وأوضح رئيس الغرفة أن إقامة المعارض تتم بالتعاون مع محافظة الجيزة، حيث تتحمل الغرفة كامل تكاليف الإنشاءات وتجهيز الأجنحة وتأمين المواقع، مع تخصيص المساحات للتجار دون مقابل.

وأضاف أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في تقليل التكلفة النهائية للسلع، إذ يُعفى العارضون من مصروفات الإيجار والدعاية، مقابل الالتزام بتقديم خصومات حقيقية للمستهلكين.

معارض اهلا رمضان

تقليل الوسطاء وتوفير السلع من المصدر

وأكد على أن الغرفة تعتمد على اختيار المنتجين والمستوردين بشكل مباشر، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة والحصول على السلع من المصدر بأسعار أقل، ما ينعكس على الأسعار المطروحة داخل المعارض.

وأشار إلى أن هذه الآلية تضمن توفير منتجات بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، مع الحفاظ على استقرار السوق خلال فترة تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب.

انتشار جغرافي واسع لتقريب الخدمة من المواطنين

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب المعرض الرئيسي بشارع فيصل، بحضور وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة.

وأكد أن خطة الانتشار الجغرافي تستهدف تقريب المنافذ من المواطنين في مختلف الأحياء والمراكز، بما يقلل من أعباء الانتقال ويضمن توافر السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان في جميع المناطق، ضمن رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار السعري وتخفيف الضغط على الأسر المصرية.

شهر رمضان الغرفة التجارية بالجيزة معارض «أهلاً رمضان»

