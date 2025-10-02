قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
مرأة ومنوعات

4 عناصر غذائية ضرورية لخفض التوتر

التوتر
التوتر
هاجر هانئ

عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر والقلق، قد يكون الدفاع الجيد هو أفضل وسيلة هجومية. بمعنى آخر، تناول الطعام والعناصر الغذائية، استعدادًا للتوتر بدلًا من الاستسلام للرغبات الشديدة التي يسببها .
 

وتقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة الجيدة تخفيفًا صحيًا وطبيعيًا للتوتر - وهناك طرق سهلة لدمجها في الوجبات والوجبات الخفيفة التي تساعد في الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية.


عناصر غذائية تقلل التوتر بشكل طبيعي


حتى التغييرات البسيطة في عاداتك الغذائية قد تُحدث فرقًا إيجابيًا في صحتك مع مرور الوقت، جرّب إضافة بعض هذه الأطعمة المُخففة للتوتر إلى وجباتك الغذائية لترى إن كنت تشعر بتحسن.
 

دقيق الشوفان
هذا الطعام المريح سهل التحضير، وهو كربوهيدرات معقدة، يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم ويخفض مستوى هرمونات التوتر في الدماغ، تساعد عناصر الشوفان الغذائية على تنظيم مادة السيروتونين الكيميائية في الجسم، مما يزيد من الاسترخاء والهدوء والإبداع.
نصيحة احترافية:  بدلًا من إضافة السكر المكرر إلى دقيق الشوفان، استفد من المكونات الحلوة طبيعيًا، حضّر دقيق الشوفان مع التفاح والزبيب  لإضافة لمسة من الحلاوة وفيتامين سي. 


التوت
إن الكمية العالية من فيتامين سي في الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق والتوت الأسود تجعلها غذاءً مُكافحًا للتوتر، يساعد فيتامين سي الجسم على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكورتيزول بعد التعرض لمستويات عالية من التوتر، كما تشمل فوائد التوت مضادات الأكسدة والألياف.
نصيحة احترافية:  استمتع بالتوت كطبق جانبي أو امزجه طازجًا أو مجمدًا في عصير. 

التوتر


الهليون
هذه الخضار الربيعية غنية بالحديد وحمض الفوليك، أحد فيتامينات ب العديدة، هذه العناصر الغذائية في الهليون تساعد على تحسين مزاجك وصحة دماغك، وتقليل الشعور بالاكتئاب والقلق.
نصيحة احترافية:  الهليون متعدد الاستخدامات، لذا جرّب إضافته إلى وجباتك بطرق مختلفة، يُمكن تناوله طازجًا ، أو مشويًا، أو مطهوًا على البخار، أو مقليًا، أو مشويًا بزيت الزيتون.  


سمك السلمون والتونة
يُعدّ السلمون والتونة مصدرًا رائعًا للبروتين الخالي من الدهون، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على كتلة العضلات وقوتها، كما أنهما غنيان بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية لصحة الدماغ، وقد ثبت أنهما يُحافظان على مستوى هرمون التوتر الكورتيزول ويُنظّمان مستويات الأدرينالين.
نصيحة احترافية:  يمكن للأشخاص الذين لا يتناولون الأسماك الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية عن طريق دمج بذور القنب أو بذور الشيا في السلطة. 
 

التوتر دقيق الشوفان التوت التونة

