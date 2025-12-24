أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

أظهرت تعاملات البنوك المصرية اليوم، الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حالة من الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحافظت العملة الأمريكية على مستوياتها دون حاجز 48 جنيهًا في معظم المؤسسات المصرفية.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.40 جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.40 جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.44 جنيه للشراء.

- 47.54 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- 47.40 جنيه للشراء.

- 47.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.42 جنيه للشراء.

- 47.52 جنيه للبيع.