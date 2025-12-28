قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل بمخزن مصادرات جمارك، وتغريمه مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز سلاح ناري آلي غير مرخص وكمية كبيرة من الذخيرة، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ و محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "ناصر ع ا ع" السن ٣٦، يعمل بمخزن مصادرات جمارك، مقيم :- قرية لة بلال - مركز ديروط - أسيوط، في الجناية رقم ٦٥٢٣ لسنة ۲۰۲٥ مركز قليوب، المقيدة برقم ۲۰۸٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز سلاحا نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة عدد (۱۰۹۹) طلقة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

