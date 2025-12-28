المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل بمخزن مصادرات جمارك، وتغريمه مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز سلاح ناري آلي غير مرخص وكمية كبيرة من الذخيرة، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

ضبط طن وربع دقيق وملح طعام بدون فواتير بالقليوبية القليوبية .. ضبط 13 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالعبور رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة سرياقوس بالخانكة بسبب خلافات مالية .. 4 أشخاص يحاولون إضرام النار فى مقهى بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ و محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "ناصر ع ا ع" السن ٣٦، يعمل بمخزن مصادرات جمارك، مقيم :- قرية لة بلال - مركز ديروط - أسيوط، في الجناية رقم ٦٥٢٣ لسنة ۲۰۲٥ مركز قليوب، المقيدة برقم ۲۰۸٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز سلاحا نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة عدد (۱۰۹۹) طلقة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.