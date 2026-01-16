المغرب والسنغال .. قمة الأغلى والأعلى تصنيفًا في نهائي كأس أمم إفريقيا

يخوض نهائي كأس أمم إفريقيا مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين الأعلى قيمة وتصنيفًا في القارة السمراء، المغرب والسنغال، في قمة تعكس منطق الأرقام والمستوى الفني.

ويتصدر منتخب المغرب قائمة المنتخبات الأفريقية الأعلى من حيث القيمة السوقية بإجمالي يُقدَّر بنحو 435 مليون يورو، يليه منتخب السنغال بقيمة سوقية تبلغ 405 ملايين يورو، ما يجعلهما الأغلى في النسخة الحالية من البطولة.

وعلى مستوى التصنيف الدولي، يحتل المنتخب المغربي صدارة التصنيف الأفريقي، ويأتي في المركز الثامن عالميًا، بينما تواصل السنغال حضورها القوي باحتلال المركز الثاني أفريقيًا، والـ14 عالميًا، وفق أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتؤكد هذه الأرقام أن وصول المنتخبين إلى المباراة النهائية جاء منسجمًا مع واقع الأداء والتصنيف، ليضرب المنتخبان موعدًا مع نهائي استثنائي بطابع عالمي، يجمع بين الأفضل في القارة حاليًا، في مواجهة تُنتظر أن تكون قمة كروية بكل المقاييس، حين يلتقي التفوق الرقمي مع المستوى الفني على منصة التتويج.