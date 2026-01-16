مين بقى .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة مصر ونيجيريا

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر ونيجيريا مساء غد السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"من صاحب المركز الثالث مصر ام نيجيريا ".



وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في ختام مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية،



وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة بنتيجة 0-1 أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية



ويلعب منتخب مصر على ملعب محمد الخامس، للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعدما خاض 5 مواجهات على ملعب أدرار في أغادير، ثم لقاء واحد في طنجة على ملعب ابن بطوطة.