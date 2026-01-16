قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتفال بعيد النيروز ودمج الأكراد .. الشرع يصدر مرسوما رئاسيا سوريا جديدا
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
رياضة

القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال

القط نيمبوس
القط نيمبوس
إسلام مقلد

توقع القط الشهير «نيمبوس» تتويج منتخب المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية، على حساب منتخب السنغال، في توقع طريف لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

وجاء توقع القط نيمبوس خلال تجربة توقع رمزية، حيث تم وضع اختيارين يمثلان المنتخبين، ليحسم نيمبوس خياره لصالح منتخب المغرب، في إشارة اعتبرها متابعون فألًا حسنًا لـ«أسود الأطلس» قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

اهتمام جماهيري

وتحظى مثل هذه التوقعات باهتمام جماهيري كبير، خاصة في البطولات الكبرى، بعدما ارتبطت في أذهان الجماهير بذكريات طريفة وتوقعات أصابت نتائجها في مناسبات سابقة، رغم طابعها الترفيهي البحت.

ترقب واسع لنهائي أمم إفريقيا

ويأتي هذا التوقع في ظل ترقب واسع لنهائي مرتقب بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة، حيث يسعى المغرب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب القاري، بينما يطمح منتخب السنغال لتأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج.

ورغم الطابع المرح لتوقع القط نيمبوس، تبقى كلمة الحسم داخل المستطيل الأخضر، حيث ستحدد تفاصيل المباراة هوية بطل كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية.

