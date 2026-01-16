القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال

توقع القط الشهير «نيمبوس» تتويج منتخب المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية، على حساب منتخب السنغال، في توقع طريف لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

وجاء توقع القط نيمبوس خلال تجربة توقع رمزية، حيث تم وضع اختيارين يمثلان المنتخبين، ليحسم نيمبوس خياره لصالح منتخب المغرب، في إشارة اعتبرها متابعون فألًا حسنًا لـ«أسود الأطلس» قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

اهتمام جماهيري

وتحظى مثل هذه التوقعات باهتمام جماهيري كبير، خاصة في البطولات الكبرى، بعدما ارتبطت في أذهان الجماهير بذكريات طريفة وتوقعات أصابت نتائجها في مناسبات سابقة، رغم طابعها الترفيهي البحت.

ترقب واسع لنهائي أمم إفريقيا

ويأتي هذا التوقع في ظل ترقب واسع لنهائي مرتقب بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة، حيث يسعى المغرب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب القاري، بينما يطمح منتخب السنغال لتأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج.

ورغم الطابع المرح لتوقع القط نيمبوس، تبقى كلمة الحسم داخل المستطيل الأخضر، حيث ستحدد تفاصيل المباراة هوية بطل كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية.