رياضة

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة قوية ومصيرية، مساء اليوم السبت، عندما يلتقي نظيره النيجيري على استاد محمد الخامس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

 وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس، حيث يسعى “الفراعنة” لإنهاء مشوارهم القاري بنتيجة إيجابية تُخفف من خيبة الأمل التي سيطرت على الجماهير عقب الخروج من نصف النهائي.

جراح نصف النهائي ورغبة في التعويض

يدخل المنتخب المصري اللقاء بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي. تلك الهزيمة حرمت الفراعنة من التأهل إلى النهائي، لكنها لم تُنهِ طموح اللاعبين في العودة بمنصة التتويج، ولو عبر الميدالية البرونزية، لإرضاء الجماهير واستعادة الثقة.

حلم المركز الثالث للمرة الرابعة

يسعى منتخب مصر إلى حصد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز يعكس قيمة المنتخب وخبراته القارية الكبيرة. ويمثل الفوز في هذه المباراة تعويضًا معنويًا مهمًا عن عدم التواجد في النهائي، خاصة أن المباراة النهائية ستُقام غدًا الأحد، دون مشاركة المنتخب المصري.

رقم تاريخي ينتظر الفراعنة

تحمل مواجهة اليوم طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ تُعد المرة السادسة التي يخوض فيها منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية. كما أنها الأولى منذ ما يقرب من 42 عامًا، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة ويزيد من رغبة اللاعبين في كتابة صفحة جديدة في سجل الإنجازات.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2025، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفراعنة وحسم الميدالية البرونزية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم
 تذاع مباراة مصر ونيجيريا، اليوم السبت، على قناة بي إن ماكس 1، وقناة الجزائرية الأرضية.
 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية منتخب نيجيريا

