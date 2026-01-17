قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن

حسام حسن وابراهيم حسن
حسام حسن وابراهيم حسن
يارا أمين

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب الخسارة من منتخب السنغال في دور قبل النهائي.

وكتبت ياسمين الخطيب على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أتمنى ألا تتسبب تصريحات الكابتن حسام والكابتن إبراهيم في اختتام البطولة بعداوة تافهة مع المغاربة، كتلك التي خلّفتها مباراة مصر والجزائر عام ٢٠٠٩”.

وتابعت: “مع التأكيد، أن محبة المغاربة للمصريين تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم؛ فقد استقبلونا بمنتهى الترحاب، وحضروا مباريات مصر يشجعوها كأنهم مصريون”.
واختتمت: “في كل الأحوال، لا يجوز أن تُفرق كرة القدم ما جمعته الهوية والتاريخ والمصير”.

ومن جانبه علق أيضًا  الاعلامي عمرو أديب، على تصريحات الكابتن حسام حسن، وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر ام بي سي مصر ، إن :"كل ده جزاء اللي عملته المغرب وليه مش مركز في ادائك ولعبك والمغرب من ادائها فقير وانت اللي ادائك فقير في الكورة، والفرقة اللي توصل لمرمى الخصم في اخر الماتش تبقي ايه".

وتابع عمرو أديب، أن :"المغرب كانوا بيشجعوا مصر في ماتش وابراهيم حسن يطلع يقول للمغرب انتم لم تحصلوا من قبل على البطولة وهل ده كلام برضه، حكيمي عمل محاولات في البطولة اد كل محاولاتك في البطولة ومين قال الحكم وحش وفين المحاولات بتاعتك".

واكمل :"نبطل الطريقة دي وحسام حسن ليه بيتكلم في السياسة وانت الوحيد اللي خارج بخناقة، وبعد ما قعدت شهر في المغرب جي دلوقتي تقولي المغرب فيها ناموس".

ياسمين الخطيب حسام حسن منتخب مصر المغرب عمرو أديب

