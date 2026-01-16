قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
english EN
رياضة

إبراهيم فايق يخرج بمنشور مؤثر على أزمة حسام حسن والصحفي المغربي

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي الأزمة التي نشبت بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني وإعلامي مغربي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا.


وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"كرة القدم لتقريب الشعوب فما بالنا ونحن عرب وإخوة. 
 

واضاف :"اتمنى تحكيم صوت العقل من الطرفين.. صحافة مغربية واعلام مصري.. هدوووء.. كرة القدم لتقريب الشعوب فما بالنا ونحن عرب وإخوة".


نشبت أزمة بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني وإعلامي مغربي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا مساء غد السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.


وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلي حسام حسن وقال: 
كابتن حسام هل تعتقد إنك علقت شماعه فشل الخروج من السنغال على اشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتهم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

تابع الإعلامي المغربي: انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي.

أضاف الإعلامي المغربي: كلامك إنك حصلت على سبع القاب .. ربما تشكك حتى في ألقاب مصر لو نظرنا بنفسك منظورك .. وشكراً

فيما رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيجيريا قائلا: 
أنا مش هرد عليك لأن سؤالك مش لبق ومش محترم .. أنا مش هرد عليك السؤال اللي بعده .. إنت معندكش لباقه الإعلام حتى.

