قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوالي وبدة على الميكروفون.. beIN Sports تعلن عن معلقي نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

عصام الشوالي
عصام الشوالي
إسلام مقلد

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports القطرية تعيين اثنين من أبرز المعلقين في الوطن العربي للتعليق على نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في مواجهة منتظرة تحسم لقب البطولة القارية.

وقررت الشبكة إسناد مهمة التعليق إلى عصام الشوالي وجواد بدة، في خطوة تعكس أهمية المباراة وقيمتها الجماهيرية الكبيرة، خاصة أنها تجمع بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة الإفريقية، ويترقبها جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم العربي وإفريقيا.

عصام الشوالي 

ويُعد عصام الشوالي واحدًا من أشهر الأصوات التعليقية في القارة، لما يتمتع به من أسلوب حماسي وحضور قوي في المباريات الكبرى والنهائيات، حيث ارتبط اسمه تاريخيًا باللحظات الحاسمة في البطولات القارية والعالمية، ما يمنح اللقاء بعدًا جماهيريًا إضافيًا.

جواد بدة

في المقابل، يتميز جواد بدة بأسلوب تحليلي هادئ وقدرة عالية على قراءة تفاصيل المباريات وإيصال المعلومة بسلاسة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المشاهدين، خاصة في المباريات التي تتطلب تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اختيار معلقي المباراة

اختيار معلقين للنهائي يعكس حرص beIN Sports على تقديم تغطية استثنائية تليق بقيمة الحدث، في ظل المنافسة القوية بين المغرب والسنغال، والاهتمام الإعلامي الكبير الذي تحظى به المباراة على المستويين القاري والدولي.

ومن المنتظر أن يُعلّق عصام الشوالي وجواد بدة على قناتين مختلفتين ضمن باقة beIN، لإتاحة حرية الاختيار أمام المشاهدين، في ليلة كروية خاصة ينتظرها عشاق كرة القدم الإفريقية، حيث تتجه الأنظار إلى النهائي لمعرفة هوية بطل كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية.

beIN Sports قنوات beIN Sports القطرية بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب والسنغال المغرب السنغال عصام الشوالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد