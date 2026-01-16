الشوالي وبدة على الميكروفون.. beIN Sports تعلن عن معلقي نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports القطرية تعيين اثنين من أبرز المعلقين في الوطن العربي للتعليق على نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في مواجهة منتظرة تحسم لقب البطولة القارية.

وقررت الشبكة إسناد مهمة التعليق إلى عصام الشوالي وجواد بدة، في خطوة تعكس أهمية المباراة وقيمتها الجماهيرية الكبيرة، خاصة أنها تجمع بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة الإفريقية، ويترقبها جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم العربي وإفريقيا.

عصام الشوالي

ويُعد عصام الشوالي واحدًا من أشهر الأصوات التعليقية في القارة، لما يتمتع به من أسلوب حماسي وحضور قوي في المباريات الكبرى والنهائيات، حيث ارتبط اسمه تاريخيًا باللحظات الحاسمة في البطولات القارية والعالمية، ما يمنح اللقاء بعدًا جماهيريًا إضافيًا.

جواد بدة

في المقابل، يتميز جواد بدة بأسلوب تحليلي هادئ وقدرة عالية على قراءة تفاصيل المباريات وإيصال المعلومة بسلاسة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المشاهدين، خاصة في المباريات التي تتطلب تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اختيار معلقي المباراة

اختيار معلقين للنهائي يعكس حرص beIN Sports على تقديم تغطية استثنائية تليق بقيمة الحدث، في ظل المنافسة القوية بين المغرب والسنغال، والاهتمام الإعلامي الكبير الذي تحظى به المباراة على المستويين القاري والدولي.

ومن المنتظر أن يُعلّق عصام الشوالي وجواد بدة على قناتين مختلفتين ضمن باقة beIN، لإتاحة حرية الاختيار أمام المشاهدين، في ليلة كروية خاصة ينتظرها عشاق كرة القدم الإفريقية، حيث تتجه الأنظار إلى النهائي لمعرفة هوية بطل كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية.