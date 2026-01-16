بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

وصلت بعثة منتخب أسود التيرانجا السنغالي إلى مدينة الرباط، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يسعى المنتخب السنغالي لاستكمال مشواره المميز في البطولة والتتويج باللقب، وسط حالة من التركيز والحماس قبل اللقاء الحاسم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن إصدار خاص للكرة الرسمية لمباراة النهائي، التي ستجمع بين منتخبي المغرب والسنغال.

وسيتم استخدام الكرة الجديدة من نوع "إيتري" خلال المواجهة المرتقبة، والتي ستُقام مساء الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في ختام البطولة التي انطلقت في 21 ديسمبر 2025.

يأتي إصدار الكرة الرسمية خصيصًا لمباراة النهائي؛ كجزء من التحضيرات المكثفة لتوفير أفضل أدوات اللعب للاعبين، وضمان مستوى عالٍ من الأداء الفني في أهم مواجهة بالبطولة.