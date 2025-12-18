إليسا تستعرض أناقتها بإطلالة راقية..شاهد

شاركت الفنانة إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان إليسا

ظهرت إليسا في الصور بإطلالة كشفت عن أناقتها، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحزام رفيع حول الخصر، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.