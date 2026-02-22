أحمد كريمة: يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب.. والزوج من حقه الزواج بثانية دون علم الأولى

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من حق الرجل القادر على الزواج من ثانية أن يتزوج دون إعلام الزوجة الأولى، موضحًا أنه لا يوجد نص شرعي يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند الزواج من ثانية.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه على الزوج إخبار زوجته بحال الزواج من ثانية فقط إذا كان هناك شرط في عقد الزواج يقضي بذلك، أما في غير هذه الحالة فهو غير مطالب بالإخبار، ويكون الزواج صحيحًا.

التعدد مباح شرعًا

وأشار إلى أن أي زوج قادر على الزواج يمكنه التعدد، وأن التعدد مباح شرعًا، ولكن إذا تم وضع شرط في وثيقة الزواج، فعليه الالتزام به.

يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب

كما لفت إلى أنه لا يوجد مانع من أن تطلب الفتاة الزواج من شاب، وأن من ينتقد هذا لم يطلع على السيرة النبوية، حيث إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها، وأن غلام وصف للسيدة خديجة سيدنا رسول الله، وأنه أمين وصادق، وبعد ذلك كانت هي التي عرضت عليه الزواج.