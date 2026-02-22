قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري.. ونائب: نسير على طريق الإصلاح الاقتصادي
مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد المجمع السمكي بالمنزلة ويفتتح مصنع أعلاف المنزلة
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
أحمد كريمة: يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب.. والزوج من حقه الزواج بثانية دون علم الأولى

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من حق الرجل القادر على الزواج من ثانية أن يتزوج دون إعلام الزوجة الأولى، موضحًا أنه لا يوجد نص شرعي يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند الزواج من ثانية.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه على الزوج إخبار زوجته بحال الزواج من ثانية فقط إذا كان هناك شرط في عقد الزواج يقضي بذلك، أما في غير هذه الحالة فهو غير مطالب بالإخبار، ويكون الزواج صحيحًا.

التعدد مباح شرعًا

 

وأشار إلى أن أي زوج قادر على الزواج يمكنه التعدد، وأن التعدد مباح شرعًا، ولكن إذا تم وضع شرط في وثيقة الزواج، فعليه الالتزام به.

يجوز للفتاة طلب الارتباط بشاب

 

كما لفت إلى أنه لا يوجد مانع من أن تطلب الفتاة الزواج من شاب، وأن من ينتقد هذا لم يطلع على السيرة النبوية، حيث إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها، وأن غلام وصف للسيدة خديجة سيدنا رسول الله، وأنه أمين وصادق، وبعد ذلك كانت هي التي عرضت عليه الزواج.

أحمد كريمة الأزهر الشريف الأزهر جامعة الأزهر

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

