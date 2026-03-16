نقابة المهندسين نموذج مشرف للديمقراطية.. النبراوي يعلق على تتويج محمد عبد الغني نقيبًا

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر السابق، إن هذا اليوم يجسّد إرادة مهندسي مصر الحرة، ويؤكد على حيوية نقابة المهندسين العريقة وقدرتها الدائمة على تجديد قياداتها عبر عملية ديمقراطية نزيهة ومشرفة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات بـ نقابة المهندسين المصرية، ظهر اليوم الإثنين، للإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي دورة (2026 – 2030).

وأضاف النبراوي - خلال كلمته بالمؤتمر: "أثبتت إرادة الجمعية العمومية مرةً أخرى أن هذه النقابة العريقة ستظل نموذجًا مشرفًا للعمل النقابي الديمقراطي المسؤول".

وقدم التهنئة للدكتور محمد عبد الغني على ثقة الجمعية العمومية، وانتخابه نقيبًا لمهندسي مصر، متمنيًا له التوفيق في أداء مهمته، وأن تشهد النقابة في عهده مزيدًا من التطوير في خدماتها المهنية والاجتماعية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، والدفاع عن حقوق المهندسين، وتعزيز مكانة النقابة كبيت خبرة وطني يسهم بفاعلية في قضايا التنمية والبناء.

كما وجه شكره وتقديره إلى جميع المرشحين الذين خاضوا منافسة الانتخابات بروح مسؤولة، وقدموا برامج ورؤى تثري العمل النقابي، مؤكدين أن تعدد الآراء واختلاف الاجتهادات هو مصدر قوة للنقابة، وأن الهدف الذي يجمع الجميع هو خدمة المهندس المصري وصون مكانة نقابته، كما عبّر عن تقديره لكل من لم يحالفهم الحظ، حيث قدموا جهدًا مشرفًا يستحق الاحترام.

وأكد النبراوي حرصه خلال الدورة النقابية على ترسيخ قواعد العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات، وتوسيع نطاق التدريب، وتعظيم موارد النقابة بما يخدم أعضائها ويعزز قدرتها على أداء دورها.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات؛ إنما هو نتاج عمل جماعي، شارك فيه مجلس النقابة، والكوادر الإدارية، وجموع المهندسين الداعمين لنقابتهم، مشددًا على أن تداول المسؤولية هو الضمانة الحقيقية لاستمرار التطوير وتجدد الأفكار.

وأعرب عن تقديره للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لما بذلته من جهد كبير في إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وحياد، وإلى جميع اللجان التنظيمية والإدارية التي عملت بإخلاص حتى خرجت الانتخابات في صورة مشرفة تليق بتاريخ نقابة المهندسين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التعاون والعمل المشترك، مؤكدًا أن قوة في وحدتها، ونجاحها مرهون بقدرة أعضائها على التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد.

ودعا النبراوي جميع المهندسين إلى دعم النقيب المنتخب ومجلس النقابة، والمشاركة الفاعلة في أنشطة النقابة ولجانها، مشددًا على أن المستقبل لا يصنعه فرد واحد، بل تصنعه إرادة جماعية واعية ومسؤولة.

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

