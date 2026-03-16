أحمد جمال الدين يتولى مهام رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان رسميا

تولّى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، اليوم الإثنين، مهام رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلفا للسفير الدكتور محمود كارم، وذلك في إطار استمرارية عمل المجلس وتعزيز دوره في دعم منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وجرت مراسم تسلّم المهام بمقر المجلس، حيث تم التأكيد على مواصلة الجهود المؤسسية للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتفاعل مع القضايا الحقوقية، وتعزيز آليات حماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي تولّي الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئاسة المجلس في مرحلة يسعى خلالها المجلس إلى تعزيز فعالية آليات عمله وتوسيع نطاق أنشطته، بما يمكنه من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للقضايا الحقوقية، ومواصلة دوره في تقديم التوصيات والرؤى التي تسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان.

ويُعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة تضطلع بدور محوري في منظومة حماية الحقوق والحريات، من خلال متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات لتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الحقوقية ورفع الوعى بحقوق الانسان.