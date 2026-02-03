تشكيل تشيلسي ضد آرسنال في كأس رابطة المحترفين الانجليزي

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي تحت قيادة روزينيور المدير الفني، عن تشكيله فريقه ضد آرسنال في كأس رابطة المحترفين الانجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - فوفانا - هاتو - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو - سانتوس - إنزو

خط الهجوم: بيدرو - ديلاب.

كان أرسنال قد قدم أداءً قويًا في لقاء الذهاب، حيث افتتح بن وايت التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز فيكتور جيوكيريس التقدم مع بداية الشوط الثاني، وأضاف مارتن زوبيميندي الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورغم التأخر، أبدى تشيلسي رد فعل قوي، ونجح في تقليص الفارق عبر ثنائية أليخاندرو جارناتشو في الدقيقتين 57 و83، إلا أن أرسنال تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.