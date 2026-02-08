قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيف الشباب لدعم سوق العمل وتوفير آلاف الفرص للراغبين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات ملتقى توظيف الشباب الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة والغرفة التجارية وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة لمختلف المؤهلات من أبناء المحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أروقة الملتقى واطّلع على مدى إقبال الشباب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول فرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة بسوق العمل.


وأكد محافظ الجيزة أن الملتقى يشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودعم جهود تمكينهم اقتصاديًا.


وأشار المحافظ إلى أن الشركات المشاركة لا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تقدم أيضًا برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.


وأضاف المهندس عادل النجار أن الملتقى يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم سوق العمل وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير سبل التواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للطرفين.


وفي هذا السياق شدد المحافظ على أن محافظة الجيزة تولي ملف تشغيل الشباب أولوية قصوى وتسعى إلى التوسع في تنظيم الملتقيات التوظيفية بكافة المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في الحد من معدلات البطالة.


وخلال فعاليات الملتقى تم تسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم ضمن نسبة الـ5% في إطار حرص المحافظة على دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


وأوضح المحافظ أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل وتشجيعهم على اكتساب خبرات جديدة مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التوظيف أمام الراغبين في الالتحاق بالفرص المتاحة.


وثمَّن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة، مشيدًا بدورها في توفير وتجهيز موقع إقامة الملتقى بكافة التجهيزات اللازمة، بما أسهم في خروجه بصورة حضارية وتنظيمية متميزة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح كلٌّ من هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة واسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب وكريم أبو السعود مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة.

ملتقى توظيف محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيا وجغرافيا.. وأصولهم تفقدهم مفهوم الشعب الحقيقي

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد