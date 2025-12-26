قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لكزس تعلن إنتاج سيارة RZ F سبورت الجديدة.. متى تصل إلى أسواقنا؟

عزة عاطف

فاجأت شركة "لكزس" Lexus عشاق الأداء العالي بالكشف عن النسخة الأكثر جموحًا من سيارتها الكهربائية بالكامل، وهي RZ 600e F سبورت بيرفورمانس.  

وبالرغم من الترقب العالمي لهذه السيارة بعد نجاح شقيقتها RZ 450e في الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلا أن الصانع الياباني قرر طرح هذه الأيقونة الرياضية حصريًا داخل اليابان في الوقت الحالي، مما جعلها "الفاكهة المحرمة" التي يطمح لاقتنائها هواة الفخامة والأداء في منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم.

ترقيات ميكانيكية وقفزة في القوة الحصانية

تعتبر RZ 600e F سبورت بيرفورمانس تجسيدًا لرؤية لكزس الجديدة في دمج الهدوء الكهربائي مع خشونة الأداء الرياضي؛ حيث زودت السيارة بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين يولدان معًا قوة تصل إلى 420 حصانًا. 

وتمثل هذه الأرقام قفزة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مما يمنح السيارة تسارعًا خاطفًا واستجابة فورية على الطرقات. 

ولم تكتف لكزس بزيادة القوة فحسب، بل قامت بخفض ارتفاع السيارة عن الأرض وتعديل نظام التعليق ليصبح أكثر قسوة ودقة، مما يضمن ثباتًا فائقًا عند المنعطفات السريعة.

تصميم هجومي وديناميكية هوائية متطورة

من الناحية الجمالية، استعارت السيارة لغة التصميم من الطرازات الاختبارية الأكثر جرأة، حيث حصلت على حزمة "آيروديناميكية" متكاملة تشمل جناحًا خلفيًا مزدوجًا وفتحات تهوية جانبية واسعة مصنوعة من ألياف الكربون. 

وتعمل هذه الإضافات على تعزيز قوى الالتصاق بالأرض وتقليل مقاومة الهواء، مما يحسن من مدى البطارية والأداء العام. 

كما تأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 21 بوصة بتصميم خاص يمنحها مظهرًا مهيبًا يعبر عن هويتها الرياضية الصريحة.

مقصورة "يوك" وتكنولوجيا القيادة بالأسلاك

في الداخل، زودت لكزس طراز RZ 600e بعجلة قيادة فريدة من نوعها على شكل "يوك" (Yoke) تشبه مقود الطائرات، والتي تعمل بنظام القيادة بالأسلاك (Steer-by-Wire) دون وجود رابط ميكانيكي مباشر مع العجلات. 

وتوفر هذه التقنية دقة متناهية في التوجيه مع مجهود أقل من السائق، خاصة في المناورات الضيقة. 

كما تم تزيين المقصورة بلمسات من تطريزات "F Sport" الحصرية ومقاعد رياضية حاضنة توفر دعماً مثالياً للجسم أثناء القيادة العنيفة، مع الحفاظ على مستويات الفخامة التي تشتهر بها لكزس.

هل تصل إلى أسواقنا قريبًا؟

حتى هذه اللحظة، تؤكد لكزس أن إنتاج RZ 600e F Sport Performance سيكون محدودًا للغاية ومخصصًا للسوق الياباني كنسخة احتفالية وتجريبية لأقصى ما يمكن أن تصل إليه التكنولوجيا الكهربائية في الشركة. 

ومع ذلك، يرى خبراء السوق أن النجاح المتوقع لهذا الطراز قد يدفع تويوتا (الشركة الأم) لإطلاق نسخ مشابهة في أسواق الخليج بحلول عام 2027، خاصة مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية ذات الأداء الرياضي في المنطقة.

لكزس سعر لكزس RZ 600e 2026 مواصفات Lexus RZ F Sport سيارات لكزس الكهربائية الجديدة لكزس RZ 600e مميزات نظام التوجيه يوك

