قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة ياباني أوتوماتيك بـ350 ألف جنيه.. سوق المستعمل

ميتسوبيشي أتراج 2015
ميتسوبيشي أتراج 2015
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من العلامات اليابانية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، ومنها ميتسوبيشي العريقة، حيث قدمت باقة كبيرة من سياراتها محليًا وعالميًا، ومن ضمنها النسخة الاقتصادية أتراج.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2015 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، وببعض التحديثات الخارجية للطلاء، بسعر يبلغ 350 ألف جنيه، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي أتراج 2015

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية للسيارة، إلى جانب مراجعة دفتر الصيانة، والتأكد من متوسط السعر وفقًا للتغيرات السوقية وحسب الحالة.

تصميم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015

تأتي السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع مفهوم رباعي الأبواب، وشبكة لتوزيع الهواء بشكل عرضي، بالإضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

ميتسوبيشي أتراج 2015

وقدمت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بتصميم السيدان، مع أبعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و1670 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1515 مم، فيما يصل الخلوص الأرضي إلى 170 مم.

مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2015 

تعتمد ميتسوبيشي أتراج 2015 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

ميتسوبيشي أتراج 2015

تضم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، مع مقاعد قماشية، و مكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث للاقتران مع الهواتف المحمولة، وإضاءة داخلية، مساحات تخزين عملية.

وزودت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بوسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، خاصية إيموبليزر مانع السرقة.

ميتسوبيشي أتراج ميتسوبيشي أتراج ميتسوبيشي أتراج موديل 2015 أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة في مصر أسعار المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

ترشيحاتنا

رابطة الاندية

«أضا»: الدوري المصري يمر بمرحلة صعبة ويحتاج وعي الجميع

معتمد جمال

أحمد صالح: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبين ونجح في تطوير مستواهم

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد