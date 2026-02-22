سيارة ياباني أوتوماتيك بـ350 ألف جنيه.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من العلامات اليابانية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، ومنها ميتسوبيشي العريقة، حيث قدمت باقة كبيرة من سياراتها محليًا وعالميًا، ومن ضمنها النسخة الاقتصادية أتراج.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2015 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، وببعض التحديثات الخارجية للطلاء، بسعر يبلغ 350 ألف جنيه، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي أتراج 2015

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية للسيارة، إلى جانب مراجعة دفتر الصيانة، والتأكد من متوسط السعر وفقًا للتغيرات السوقية وحسب الحالة.

تصميم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015

تأتي السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع مفهوم رباعي الأبواب، وشبكة لتوزيع الهواء بشكل عرضي، بالإضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

ميتسوبيشي أتراج 2015

وقدمت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بتصميم السيدان، مع أبعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و1670 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1515 مم، فيما يصل الخلوص الأرضي إلى 170 مم.

مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2015

تعتمد ميتسوبيشي أتراج 2015 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

ميتسوبيشي أتراج 2015

تضم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، مع مقاعد قماشية، و مكيف هواء يدوي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث للاقتران مع الهواتف المحمولة، وإضاءة داخلية، مساحات تخزين عملية.

وزودت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2015 بوسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، خاصية إيموبليزر مانع السرقة.