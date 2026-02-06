قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ميتسوبيشي ديستنيتور في الإمارات

ميتسوبيشي ديستنيتور
ميتسوبيشي ديستنيتور
صبري طلبه

واصلت ميتسوبيشي اليابانية حضورها داخل سوق السيارات الإماراتي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات ضمنها طراز ديستنيتور، الذي يعد أحد الإصدارات الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ميتسوبيشي ديستنيتور والمنظومة الميكانيكية 

تعتمد ميتسوبيشي ديستنيتور على محرك بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد المحرك قوة تصل إلى 161 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سي في تي.

ميتسوبيشي ديستنيتور

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي ديستنيتور

ترتكز ديستنيتور على قاعدة عجلات بطول 2,815 مم، بينما يصل الطول الإجمالي إلى 4,680 مم، مع عرض كلي قدره 1,840 مم وارتفاع يبلغ 1,780 مم، ويعزز التصميم الخارجي استخدام مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تمنح الواجهة مظهرًا عصريًا، كما زُوّدت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة.

ميتسوبيشي ديستنيتور

مقصورة وتجهيزات ميتسوبيشي ديستنيتور

تعتمد ميتسوبيشي ديستنيتور شاشة معلومات رقمية قابلة للتخصيص بعدة أنماط عرض، إلى جانب عدادات LCD بقياس 8 بوصات لعرض بيانات القيادة، كما تضم المقصورة شاشة Monolith قياس 12.3 بوصة تجمع بين لوحة العدادات الرقمية ونظام الترفيه.

 وتأتي هذه الشاشات بتقنية دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وتشمل التجهيزات أيضًا فتحة سقف بانورامية، وإضاءة داخلية محيطية قابلة للتخصيص بـ64 لونًا، ونظام صوتي Dynamic Sound من Yamaha Premium، بالإضافة إلى منافذ USB موزعة داخل المقصورة.

ميتسوبيشي ديستنيتور

ميتسوبيشي ديستنيتور وأنظمة الأمان 

تم تزويد ديستنيتور بحزمة من أنظمة المساعدة من بينها نظام مراقبة محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن لتسهيل عملية الاصطفاف، كما تشمل التجهيزات فرامل مانعة للانغلاق مدعومة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، وفرامل توقف كهربائية، ومثبت سرعة، إلى جانب وسائد هوائية للحماية، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي للأبواب، وماسحات زجاج أوتوماتيكية.

سعر ميتسوبيشي ديستنيتور في السوق الإماراتي

تُطرح ميتسوبيشي ديستنيتور الجديدة كليًا في الإمارات بسعر يبدأ من 69,900 درهم إماراتي.

