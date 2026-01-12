قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم قطاع التكنولوجيا وسط زخم الذكاء الاصطناعي

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا التي واصلت تتبع الأداء الإيجابي لنظيراتها في الولايات المتحدة، غير أن وتيرة الصعود ظلت محدودة في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.


وشهدت أحجام التداول الإقليمية حالة من الهدوء النسبي، بالتزامن مع عطلة رسمية في الأسواق اليابانية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وكانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداءً خلال الجلسة، مدفوعة باستمرار الزخم الإيجابي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والطلب على رقائق أشباه الموصلات.


وسجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية أفضل أداء إقليمي، مرتفعاً بنسبة 1.2% بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا وصناعة الرقائق.


كما أضاف مؤشر هانج سنج في هونج كونج نحو 0.3% مدفوعاً بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في حين تلقت مؤشرات البر الرئيسي الصيني، بما في ذلك «سي إس آي 300» و«شنجهاي المركب»، دعماً مماثلاً من القطاع نفسه.


وفي هونج كونج، قفزت أسهم عدد من شركات الذكاء الاصطناعي التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام خلال الأسبوع الماضي، بعد أداء قوي في أولى جلسات تداولها. وارتفعت أسهم شركة «زد.إيه آي»، المدرجة باسم «نولدج أطلس تكنولوجي» (HK:2513) وأول ما يُعرف بـ«نمور الذكاء الاصطناعي» في الصين التي تدخل الأسواق العامة، بنسبة 25% يوم الاثنين.


كما قفزت أسهم شركة «ميني ماكس جروب » (HK:0100)، التي طرحت أسهمها أيضاً الأسبوع الماضي، بأكثر من 20%، في حين ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق «شنجهاي إيلوفاتار كورإكس سيميكون» (HK:9903) بنحو 3%.


وفي أسواق أخرى، صعدت أسهم «تي إس إم سي» التايوانية المدرجة في تايوان (TW:2330) بنسبة 1.4%، بعدما أعلنت أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعقود في العالم عن نمو قوي على أساس سنوي في مبيعات ديسمبر، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.


وساهمت نتائج «تي إس إم سي»، إلى جانب الكشف عن رقائق جديدة من «إنفيديا» وتعليقات إيجابية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الأسبوع الماضي، في تعزيز المعنويات تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي.


ومع ذلك، لا يزال القطاع يعاني من خسائر عميقة منذ أواخر عام 2025، في ظل ضغوط ناجمة عن مخاوف تتعلق بارتفاع التقييمات والدورات الاستثمارية المغلقة في مجال الذكاء الاصطناعي.


وعلى نطاق أوسع، سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب خلال تعاملات الاثنين، لكنها ما زالت تعكس بداية بطيئة لعام 2026، مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية كعامل ضغط رئيسي على الأصول عالية المخاطر خلال الأسبوع الماضي.


وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» في سنغافورة بنسبة 0.5%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «نيفتي 50» الهندي بنسبة 0.2% في التعاملات الصباحية.
كما صعد مؤشر «إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2%.


وكان التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا قد شكل عاملاً رئيسياً لنفور المستثمرين من المخاطر خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب الخلاف الدبلوماسي المستمر بين الصين واليابان، والذي أعلنت على إثره بكين فرض بعض القيود على طوكيو.


كما أبقت المخاوف من تدخل أمريكي محتمل في إيران، إلى جانب بطء التقدم نحو وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، المخاطر الجيوسياسية في صدارة اهتمامات المستثمرين.

أسهم الذكاء الاصطناعي ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية أسهم التكنولوجيا الأداء الإيجابي المخاطر الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

مدير متحف قصر هونج كونج

لويس نج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارة المصرية وهونج كونج

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد