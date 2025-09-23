أخطاء شائعة في الريجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن، يعاني كثير من الأشخاص من ثبات الوزن رغم التزامهم بحمية غذائية تبدو صارمة أو صحية، ويشعر البعض بالإحباط بعد أسابيع من الحرمان دون نتائج حقيقية على الميزان.

في الواقع، المشكلة لا تكون دائمًا في كمية الأكل، بل في نوعية العادات وتفاصيل صغيرة قد تُفسد النظام الغذائي دون أن ننتبه.

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

فيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تُفسد جهود الرجيم، وتمنعنا من فقدان الوزن رغم التزامنا الظاهري، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. حساب السعرات بطريقة خاطئة

التركيز فقط على الأرقام دون النظر إلى نوعية السعرات يمكن أن يكون مضللاً. فمثلًا، 100 سعرة حرارية من البروتين ليست كـ 100 سعرة من السكر. البروتين يعزز الشبع ويُحفز بناء العضلات، بينما السكر يرفع الأنسولين ويُخزن بسهولة كدهون. أيضًا، كثير من الناس يُخطئون في تقدير كميات الطعام، خصوصًا عند الأكل خارج المنزل أو أثناء التذوق خلال الطبخ.

الحل؟ استخدم ميزان الطعام في البداية، وركّز على الأطعمة الكاملة والغنية بالمغذيات.

2. تجاهل المشروبات عالية السعرات

العصائر، القهوة بالحليب والسكر، المشروبات الغازية وحتى بعض مشروبات الدايت قد تُضيف مئات السعرات دون أن نشعر.

الحل؟ التزم بالماء، الشاي أو القهوة السوداء، وراقب استهلاكك للمشروبات حتى لو كانت تبدو صحية.

3. قلة البروتين في النظام الغذائي

البروتين ضروري للشبع، للحفاظ على الكتلة العضلية، ولرفع معدل الحرق. أنظمة الرجيم التي تركز فقط على الخضار دون بروتين قد تؤدي لفقدان عضلات بدلاً من الدهون.

الحل؟ أدخل مصادر بروتين جيدة في كل وجبة مثل البيض، الدجاج، البقوليات أو الزبادي اليوناني.

4. المبالغة في الأكل الصحي

تناول كميات كبيرة من أطعمة مثل المكسرات، زيت الزيتون أو الأفوكادو، رغم فوائدها، قد يُدخل سعرات زائدة جدًا للجسم.

الحل؟ راقب الكميات، وتذكّر أن الطعام الصحي ليس حرًا من السعرات.

5. عدم النوم بشكل كافٍ

قلة النوم تؤثر على الهرمونات التي تنظم الشهية، وتدفع الجسم نحو تخزين الدهون.

الحل؟ احرص على 7–8 ساعات من النوم يوميًا، وابتعد عن الشاشات قبل النوم بساعة.

6. الاعتماد الزائد على الرياضة فقط

الرياضة وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك عجز في السعرات. الأسوأ أن البعض "يكافئ" نفسه بالطعام بعد التمرين، مما يُعيد ما حُرق.

الحل؟ اعتبر الرياضة داعمًا وليس بديلًا للرجيم، وركز على التوازن الغذائي.

7. الإكثار من الوجبات الخفيفة الصحية

ألواح البروتين، الفواكه المجففة، الزبادي المنكه... كلها تبدو صحية لكنها غالبًا مليئة بالسكريات والسعرات الخفية.

الحل؟ اقرأ المكونات والملصقات، واختر فواكه كاملة أو مكسرات نيئة غير مملحة.

8. تغيير النظام بسرعة عند ثبات الوزن

الوزن قد يثبت طبيعيًا لأسباب عديدة، مثل احتباس السوائل أو الدورة الشهرية. تغيير النظام بسرعة قد يربك الجسم.

الحل؟ التزم واستمر، وركّز على قياسات الجسم أو شكل الملابس بدل الميزان فقط.

9. تناول الطعام بسرعة

الدماغ يحتاج وقتًا لإدراك الشبع، الأكل بسرعة يؤدي لتناول كميات أكبر دون وعي.

الحل؟ كل ببطء، امضغ جيدًا، وابتعد عن الشاشات أثناء الأكل.

10. عدم وجود خطة واستمرارية