عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
بالصور

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

أسماء عبد الحفيظ

تُعد الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن انتشارًا في البيوت المصرية، وغالبًا ما يتم استخدامها كخيار سريع لتحضير ساندويتش المدرسة اليومي للطلاب. 

ورغم مذاقها المحبب وسهولة استخدامها، إلا أن هناك العديد من الأضرار الصحية التي قد تسببها الجبنة الرومي، خصوصًا للأطفال في سن المدرسة، والتي يغفل عنها الكثير من أولياء الأمور.

لماذا يفضلها الأطفال؟

يرجع تفضيل الأطفال للجبنة الرومي إلى طعمها المالح القوي وملمسها القاسي، وهو ما يجعلها مفضلة لديهم على أنواع الجبن الأخرى. 

كما أن كثيرًا من الأمهات يلجأن إليها كخيار سهل وسريع في تجهيز الإفطار المدرسي، دون الحاجة إلى تحضيرات معقدة.

أضرار الجبنة الرومي

فى إطار هذا السياق كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  عن أضرار الجبنة الرومي، والتى تشمل الأتي:

أضرار الجبنة الرومي الصحية على الطلاب

1. نسبة الملح العالية

تحتوي الجبنة الرومي على نسبة مرتفعة جدًا من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال على المدى الطويل، أو الإصابة بمشاكل في الكلى نتيجة تراكم الأملاح، خاصة مع تناولها اليومي أو المفرط.

2. الدهون المشبعة والكوليسترول

الجبنة الرومي تُصنع عادةً من حليب كامل الدسم، وقد تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة التي ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم، ما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية مستقبلًا.

3. إضافة المواد الحافظة

بعض أنواع الجبنة الرومي التجارية، وخصوصًا الرخيصة منها، تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية قد تؤثر على التركيز والانتباه عند الأطفال، وتزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية أو اضطرابات المعدة.

4. انخفاض القيمة الغذائية مقارنة بالبدائل

رغم احتوائها على الكالسيوم والبروتين، إلا أن الجبنة الرومي ليست المصدر الغذائي المثالي للأطفال مقارنة بأنواع جبن أخرى مثل الجبن القريش أو الجبن الأبيض الطازج، والتي تحتوي على نسب دهون وملح أقل، وتُهضم بسهولة أكبر.

كيف يمكن تقليل الضرر؟

  • الاعتدال في الاستخدام: من الأفضل ألا يتم تقديم الجبنة الرومي بشكل يومي في لانش بوكس المدرسة، بل يجب تنويع مصادر التغذية.
  • اختيار أنواع جيدة: إذا كان لا بد من استخدامها، يُنصح باختيار الأنواع المصنوعة من الحليب الطبيعي والخالية من المواد الحافظة.
  • إضافة مكونات صحية: يمكن تقديم الجبنة الرومي مع الخضروات الطازجة مثل الخيار أو الطماطم لتقليل تركيز الملح وتحسين القيمة الغذائية للوجبة.
أضرار الجبنة الرومي الصحية على الطلاب الأطفال للجبنة الرومي أنواع الجبن الصوديوم الدهون المشبعة والكوليسترول صحة القلب والأوعية المواد الحافظة الكالسيوم والبروتين الطماطم

