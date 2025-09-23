أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

تُعد الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن انتشارًا في البيوت المصرية، وغالبًا ما يتم استخدامها كخيار سريع لتحضير ساندويتش المدرسة اليومي للطلاب.

ورغم مذاقها المحبب وسهولة استخدامها، إلا أن هناك العديد من الأضرار الصحية التي قد تسببها الجبنة الرومي، خصوصًا للأطفال في سن المدرسة، والتي يغفل عنها الكثير من أولياء الأمور.

لماذا يفضلها الأطفال؟

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

يرجع تفضيل الأطفال للجبنة الرومي إلى طعمها المالح القوي وملمسها القاسي، وهو ما يجعلها مفضلة لديهم على أنواع الجبن الأخرى.

كما أن كثيرًا من الأمهات يلجأن إليها كخيار سهل وسريع في تجهيز الإفطار المدرسي، دون الحاجة إلى تحضيرات معقدة.

أضرار الجبنة الرومي

فى إطار هذا السياق كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أضرار الجبنة الرومي، والتى تشمل الأتي:

1. نسبة الملح العالية

تحتوي الجبنة الرومي على نسبة مرتفعة جدًا من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال على المدى الطويل، أو الإصابة بمشاكل في الكلى نتيجة تراكم الأملاح، خاصة مع تناولها اليومي أو المفرط.

2. الدهون المشبعة والكوليسترول

الجبنة الرومي تُصنع عادةً من حليب كامل الدسم، وقد تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة التي ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم، ما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية مستقبلًا.

3. إضافة المواد الحافظة

بعض أنواع الجبنة الرومي التجارية، وخصوصًا الرخيصة منها، تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية قد تؤثر على التركيز والانتباه عند الأطفال، وتزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية أو اضطرابات المعدة.

4. انخفاض القيمة الغذائية مقارنة بالبدائل

رغم احتوائها على الكالسيوم والبروتين، إلا أن الجبنة الرومي ليست المصدر الغذائي المثالي للأطفال مقارنة بأنواع جبن أخرى مثل الجبن القريش أو الجبن الأبيض الطازج، والتي تحتوي على نسب دهون وملح أقل، وتُهضم بسهولة أكبر.

كيف يمكن تقليل الضرر؟