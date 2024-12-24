قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2-2 الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالدوري
المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك
خرج على نقالة.. إصابة خطيرة لـ لاعب الزمالك بمباراة طلائع الجيش
الصحة السورية: تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته
طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025
الكاف يفاجئ الزمالك في الكونفدرالية بقرار جديد.. ما القصة؟
بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد
جودوين شيكا يدرك التعادل لطلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري
أحمد موسى عن بث الجماعات الإرهابية للشائعات والأكاذيب: عاوزين يوقعونا
"مجلس أمناء التحالف الوطني" يطلق المرحلة الثانية من "إيد واحدة".. ويختار أبو العينين رئيسا للجنة التسويق والإعلام
حسام أشرف يمنح التقدم للزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
"بقيت أحلى".. أول ظهور للفنان محمد التاجي بعد إجرائه عملية جراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة
اسماء محمد
×

يبحث كثيرون عن طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة في المنزل لأنها من الأكلات الاقتصادية التي تعد أحد الأنواع الشهية من الجبن التى زاد سعرها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تتميز الجبنة الرومي الكدابة بمكوناتها المتوفرة والبسيطة، والتي يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار على حد سواء بالإضافة إلى طعمها الشهي، تقدم الوصفة بديلًا اقتصاديًا عن الجبنة الرومي التقليدية، مما يجعلها خيارًا مميزًا للأسر ذات الميزانية المحدودة وإن كانت أقل في القيمة الغذائية إلا أنها تحتوى على عناصر مفيدة للجسم وتعطى نفس المذاق.

نعرض لكم طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة، أصبحت محط اهتمام العديد من ربات المنازل الباحثات عن وصفات سهلة ومغذية لذا حاول البعض تقليد نفس الفكرة بمكونات مختلفة من خلال صناعتها بمواد أخرى تشبه لون الجبنة الرومي.

مقادير الجبنة الرومي الكدابة

لتحضير هذا الطبق الشهي، ستحتاجين إلى:

علبة زبادي

لتر من اللبن

ربع كوب من الخل

حبتين من البطاطس المسلوقة والمهرسة

ملح وفلفل أسود

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

كوب من الجبنة الرومي المبشورة

لون طعام أصفر

حبوب فلفل أسود صحيحة


طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة:


ابدئي بتسخين اللبن مع الخل في قدر على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان و بمجرد أن ينفصل الشرش عن اللبن، قومي بتصفية الخليط للحصول على الجبنة.


انقلي الجبنة الناتجة إلى محضر الطعام (الكبة) ثم أضيفي عليها البطاطس المهروسة، الزبدة، الفلفل الأسود، الملح، لون الطعام، والجبنة الرومي المبشورة ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى يصبح متجانسًا.


انقلي هذا الخليط إلى قدر على نار هادئة وقلبيه حتى يتماسك ويأخذ قوام العجين.

أضيفي حبوب الفلفل الأسود الصحيحة لإضافة نكهة مميزة.


ضعي الخليط في وعاء نظيف مدهون بالزبدة (اختياري) ولفيه جيدًا بالبلاستيك الرول ثم اتركي الجبنة الرومي الكدابة حتى تبرد تمامًا ثم انقليها إلى الثلاجة لتصبح جاهزة للاستخدام بعد أن تتماسك.

طريقة عمل الجبنة الرومي الجبنة الرومي الجبنة الرومي الكدابة الجبنة الرومي في البيت الجبنة الرومي بالبطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

الخطيب

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

الزمالك

صفقات جديد على الرادار ورحيل نجم الفريق.. ماذا يحدث بالزمالك؟

أرشيفية

أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟

ترشيحاتنا

قطاع التأمين

الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر

عبدالله أحمد آل صالح

اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية

سعر الذهب

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

بالصور

الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة
الجبنة الرومي الكدابة

أبرزها The Penguin.. أنجح 5 مسلسلات أجنبية عُرضت في 2024

مسلسلات 2024
مسلسلات 2024
مسلسلات 2024

تكريم مصطفى خاطر وسامح حسين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز STARS.. صور

مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين
مصطفى خاطر وسامح حسين

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

فيديو

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

اسم أغنية محمد رمضان الجديده

هنغششك الإجابة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بسؤال الـ5 ملايين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد