الجبنة الرومي الكدابة.. وصفة شهية لعملها في المنزل

يبحث كثيرون عن طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة في المنزل لأنها من الأكلات الاقتصادية التي تعد أحد الأنواع الشهية من الجبن التى زاد سعرها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تتميز الجبنة الرومي الكدابة بمكوناتها المتوفرة والبسيطة، والتي يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار على حد سواء بالإضافة إلى طعمها الشهي، تقدم الوصفة بديلًا اقتصاديًا عن الجبنة الرومي التقليدية، مما يجعلها خيارًا مميزًا للأسر ذات الميزانية المحدودة وإن كانت أقل في القيمة الغذائية إلا أنها تحتوى على عناصر مفيدة للجسم وتعطى نفس المذاق.

نعرض لكم طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة، أصبحت محط اهتمام العديد من ربات المنازل الباحثات عن وصفات سهلة ومغذية لذا حاول البعض تقليد نفس الفكرة بمكونات مختلفة من خلال صناعتها بمواد أخرى تشبه لون الجبنة الرومي.

مقادير الجبنة الرومي الكدابة

لتحضير هذا الطبق الشهي، ستحتاجين إلى:

علبة زبادي

لتر من اللبن

ربع كوب من الخل

حبتين من البطاطس المسلوقة والمهرسة

ملح وفلفل أسود

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

كوب من الجبنة الرومي المبشورة

لون طعام أصفر

حبوب فلفل أسود صحيحة



طريقة عمل الجبنة الرومي الكدابة:



ابدئي بتسخين اللبن مع الخل في قدر على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان و بمجرد أن ينفصل الشرش عن اللبن، قومي بتصفية الخليط للحصول على الجبنة.



انقلي الجبنة الناتجة إلى محضر الطعام (الكبة) ثم أضيفي عليها البطاطس المهروسة، الزبدة، الفلفل الأسود، الملح، لون الطعام، والجبنة الرومي المبشورة ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى يصبح متجانسًا.



انقلي هذا الخليط إلى قدر على نار هادئة وقلبيه حتى يتماسك ويأخذ قوام العجين.

أضيفي حبوب الفلفل الأسود الصحيحة لإضافة نكهة مميزة.



ضعي الخليط في وعاء نظيف مدهون بالزبدة (اختياري) ولفيه جيدًا بالبلاستيك الرول ثم اتركي الجبنة الرومي الكدابة حتى تبرد تمامًا ثم انقليها إلى الثلاجة لتصبح جاهزة للاستخدام بعد أن تتماسك.